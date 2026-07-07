Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı ilk çeyrek (2026/03) finansal sonuçları doğrultusunda en yüksek net kâr açıklayan şirketler açıklandı.

Listenin ilk sırasında 33 milyar 316 milyon TL net kârla Garanti BBVA (GARAN) yer aldı. Garanti BBVA'yı 20 milyar 357 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 20 milyar 295 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) takip etti.

En yüksek net kâr açıklayan şirketler

GARAN: 33,316 milyar TL

ISCTR: 20,357 milyar TL

YKBNK: 20,295 milyar TL

TERA: 20,167 milyar TL

AKBNK: 19,179 milyar TL

QNBTR: 15,747 milyar TL

VAKBN: 15,031 milyar TL

TTKOM: 10,457 milyar TL

THYAO: 9,915 milyar TL

HALKB: 9,506 milyar TL

İlk 10 sıralamasında bankacılık sektörü ağırlığını korurken, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, QNB Türkiye ve VakıfBank listenin üst sıralarında yer aldı. Bankalar dışında Tera Yatırım, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları da en yüksek net kâr açıklayan şirketler arasında öne çıktı.

Kaynak: Stockeys

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