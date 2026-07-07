Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının gözü kulağı şirketlerin kâr payı dağıtım takvimlerine çevrildi.

2026 yılının ikinci çeyrek bilançoları ve genel kurul süreçlerinin ardından, temmuz ayının geri kalanında çok sayıda dev şirket yatırımcılarının hesaplarına nakit kâr payı aktarmaya hazırlanıyor.

Bugün nakit ödemesini gerçekleştiren Meysu Gıda'nın (MEYSU) ardından, ay sonuna kadar 14 şirket daha temettü dağıtımını tamamlayacak.

YARIN İKİ ŞİRKET BİRDEN ÖDEME YAPIYOR

Temmuz ayının en yoğun dönemlerinden biri yarın başlıyor. 8 Temmuz 2026 tarihinde iki önemli şirket kâr payı dağıtımı için sahaya inecek:

• PNLSN: Toplamda 43.856.822,53 TL nakit kâr payı dağıtacak. Yatırımcıların alacağı hisse başı net temettü tutarı 0,58 TL olacak.

• LIDER: Şirket kasasından toplam 25.000.000,00 TL çıkış yaparken, pay sahiplerine hisse başına net 0,03 TL ödeme gerçekleştirecek.

TEMMUZ AYININ EN YÜKSEK PAY BAŞI GETİRİSİ GOLTS’TA

Temmuz ayı takviminde toplam dağıtılan tutar bazında 557,3 milyon TL ile TAVHL başı çekerken, elinde bulundurduğu hisse başına en yüksek nakit ödemeyi alacak olan yatırımcılar ise GOLTS ortakları olacak.

Göltaş Çimento, 17 Temmuz'da hisse başına net 3,54 TL nakit temettü dağıtımıyla ayın en dikkat çeken kâr payı ödemesine imza atacak.

GÜN GÜN TEMMUZ 2026 TEMETTÜ LİSTESİ

Yatırımcıların portföylerini planlayabilmeleri adına, temmuz ayının kalanındaki tüm temettü operasyonları kronolojik olarak şu şekilde listelendi:

• 13 Temmuz 2026:

o ISBIR : Toplam 28.361.470,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,85 TL.

• 14 Temmuz 2026:

o GENKM: Toplam 106.250.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,17 TL.

o GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye): Toplam 875.160,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,0066 TL.

• 16 Temmuz 2026:

o EGPRO (Ege Profil): Toplam 272.500.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,55 TL.

• 17 Temmuz 2026:

o GOLTS (Göltaş Çimento): Toplam 63.750.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 3,54 TL.

• 21 Temmuz 2026:

o TAVHL (TAV Havalimanları): Toplam 557.360.625,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 1,53 TL.

o KTLEV (Katılımevim): Toplam 170.000.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net: 0,08 TL.

• 22 Temmuz 2026:

o GRTHO (Grainturk Holding): Toplam 47.713.812,50 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,38 TL.

• 28 Temmuz 2026:

o MERCN (Mercan Kimya): Toplam 34.000.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,18 TL.

• 29 Temmuz 2026:



o OSMEN (Osmanlı Menkul): Toplam 17.000.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,04 TL.

o MEDTR (Meditera Tıbbi Malzeme): Toplam 11.475.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,10 TL.

• 31 Temmuz 2026:

o MOPAS (Mopaş Marketçilik): Toplam 63.750.000,00 TL nakit kâr payı. Hisse başı net 0,23 TL.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Borsa İstanbul kuralları gereği, temettü dağıtacak olan şirketlerin hisse fiyatları, dağıtımın yapılacağı günün sabahında brüt temettü miktarı kadar düşürülerek referans fiyatla güne başlar.

Hak edilen nakit temettü tutarları ise takas kuralları (T+2) uyarınca, dağıtım tarihinden iki iş günü sonra yatırımcıların vadesiz hesaplarına serbest bakiye olarak yansıtılır.

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