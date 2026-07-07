Borsa İstanbul A.Ş., 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (GOLDA) işlem görmeye başlayacağı tarihi ve dahil olacağı endeksleri ilan etti.

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Golda Gıda, 8 Temmuz Çarşamba günü seans açılışıyla birlikte Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlemlere başlayacak. Şirket, borsadaki ilk gününde tam 8 farklı endekse birden dahil edilerek güçlü bir başlangıç yapacak.

HESAPLAMALARDA DOLAŞIM ORANI YÜZDE 35 OLACAK

Borsa İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada, GOLDA paylarının endeks hesaplamalarında kullanılacak teknik detayları şu şekilde paylaşıldı:

"GOLDA payları, 08/07/2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren ilgili endeksler kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 250.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 35 olarak dikkate alınacaktır."

GOLDA GIDA’NIN DAHİL OLACAĞI BIST ENDEKSLERİ

Şirket payları, gıda sektöründeki ağırlığı ve pazar yapısı gereği 8 Temmuz itibarıyla aşağıdaki endeks kodları altında takip edilmeye başlanacak:

• XUTUM — BIST Tüm

• XTUMY — BIST Tüm-100

• XBANA — BIST Ana Pazar

• XHARZ — BIST Halka Arz

• XKTUM — BIST Katılım Tüm

• XUSIN — BIST Sınai

• XSINS — BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı

• XGIDA — BIST Gıda İçecek

SEKTÖREL LİKİDİTEYİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Gıda ve imalat sektörünün güçlü oyuncularından biri olan Golda Gıda’nın 250 milyon adet toplam payı ve yüzde 35'lik fiili dolaşım oranı, özellikle BIST Gıda İçecek (XGIDA) ve BIST Sınai (XUSIN) endekslerinde işlem hacmine yeni bir hareketlilik kazandıracak.

Katılım finans ilkelerine uygunluğuyla BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksine de giren hissenin, çarşamba sabahı ilk seans açılışında yatırımcılardan nasıl bir talep göreceği piyasa oyuncuları tarafından merakla bekleniyor.

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