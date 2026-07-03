Gedik Yatırım liderliğinde yürütülen süreç sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle birlikte yatırımcıların merakla beklediği "Kaç lot düştü?" sorusu yanıt buldu.

"Borsada satış - sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle gerçekleştirilen ve yatırımcı grubu bazında tahsisat ayrılmayan halka arzda, bireysel yatırımcılara azami 132 lot dağıtım yapıldı.

GOLDA GIDA (GOLDA) HALKA ARZ SONUÇ TABLOSU

KAP'ta yayımlanan resmi verilere göre halka arzın öne çıkan bilançosu şöyle şekillendi:

• Halka Arz Fiyatı: 9,20 TL

• Satılan Toplam Lot Sayısı: 87.499.998 Adet (50 milyon lot sermaye artırımı, ~37,5 milyon lot ortak satışı)

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: 804.999.982 TL

• Toplam Katılımcı Sayısı: 749.674 Yatırımcı

• Dağıtılan Azami Lot Miktarı: 132 Lot (~1.214 TL)

TALEPLER ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2,2 KATINI AŞTI

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da eşit dağıtım modeliyle gerçekleştirilen halka arza yatırımcıların ilgisi oldukça yoğundu.

Toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, halka arza 760.095 adet emir ile satışa sunulan miktarın tam 2,2 katına denk gelen 192.786.258 lotluk talep geldi.

Bu taleplerin parasal karşılığı ise 1,77 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Yapılan mükerrer ve hatalı kontrol filtrelemelerinin ardından, nihai olarak 749.674 yatırımcıya toplam 185.831.068 TL nominal değerli payın satışı kesinleşti.

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, şirketin paylarının önümüzdeki hafta içinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "GOLDA" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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