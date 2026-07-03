Kamuoyunda daha çok operasyonel filo kiralama markası Intercity adıyla bilinen şirketin halka arzında yatırımcılar için ayrılan süre, bugün (3 Temmuz 2026 Cuma) saat 17:00 itibarıyla sona erecek.

Vakıf Yatırım ve Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 1 Temmuz’da başlayan süreçte, yatırımcılar 30,26 TL sabit fiyattan pay talebinde bulunuyor.

YATIRIMCI GRUBUNA GÖRE DAĞITIM YÖNTEMLERİ DEĞİŞİYOR

Toplam 162 milyon adet payın 132 milyon adedi sermaye artırımı, 30 milyon adedi ise şirketin kurucusu Ali Vural Ak'ın ortak satışı yoluyla halka arz ediliyor.

Sermaye piyasalarında nadir görülen hibrit bir dağıtım modelinin uygulanacağı arzda tahsisat grupları şu şekilde belirlendi:

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (Yüzde 70): 113,4 milyon lot ayrılan bu grupta Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak.

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (Yüzde 20): 32,4 milyon lotluk bu kısımda dağıtım miktarına ihraççı karar verecek.

• Yüksek Başvurulu Yatırımcı (Yüzde 10): 25.001 lot ve üzerinde talepte bulunacak büyük bireysel yatırımcılar için ayrılan 16,2 milyon lotluk grupta Oransal Dağıtım yapılacak.

HALKA ARZ GELİRİ TAMAMEN "FİLO BÜYÜTMEYE" GİDECEK

Şirketin yayımladığı fon kullanım raporuna göre halka arzdan elde edilecek net gelirin tamamı yeni filo yatırımlarında değerlendirilecek.

Toplanan milyarlık kaynak, operasyonel kiralamada kullanılacak yeni kara araçlarının satın alınmasında harcanarak şirketin pazar payı ve büyüme ivmesi desteklenecek.

Halka arz sonrasında şirket ve ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verilirken, hissenin borsada işleme başlamasının ardından ilk 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin yürütülmesi planlanıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

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