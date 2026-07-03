Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi verilere göre tüketici fiyat endeksi (tüfe) haziran ayında yüzde 0,99 oranında artış gösterdi.

Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesine gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

Haziran ayı enflasyonu, piyasa analistlerinin ve ekonomistlerin tahminlerinin bir tık altında gerçekleşerek pozitif bir sürpriz yaptı.

• TÜİK Haziran Ayı (Aylık): Yüzde 0,99 (Beklenti: Yüzde 1,04)

• TÜİK Haziran Ayı (Yıllık): Yüzde 32,11 (Beklenti: Yüzde 32,17)

• Mayıs Ayı Verisi: Aylık yüzde 1,71 artış göstermişti.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise bu verinin ardından yüzde 29 seviyesinde konsolide oldu.

6 AYLIK ENFLASYON KARNESİ BELLİ OLDU

Haziran ayı verilerinin sisteme girmesiyle birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği 6 aylık kesin enflasyon farkı ve maaş zam oranları resmen netleşmiş oldu.

Yılın ilk 6 ayında dalgalı bir seyir izleyen aylık enflasyon verileri şu şekilde gerçekleşmişti:

• Ocak: Yüzde 4,84

• Şubat: Yüzde 2,96

• Mart: Yüzde 1,94

• Nisan: Yüzde 4,18

• Mayıs: Yüzde 1,71

• Haziran: Yüzde 0,99

6 Aylık Toplam: Bu serinin ardından yıllık TÜFE yüzde 32,11 seviyesine gerilerken, geçtiğimiz yılın aralık ayına göre 6 aylık net enflasyon yüzde 17,76 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

İşçi ve esnaf emeklileri, yasalar gereği doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Yılbaşında yüzde 12,19 oranında zam alan ve TBMM kararıyla en düşük maaşı 20.000 TL’ye eşitlenen emekliler için yeni hesap şöyle:

• Mevcut En Düşük Emekli Maaşı: 20.000 TL

• Temmuz Enflasyon Zammı: Yüzde 17,76

• Yeni Alınacak Net Maaş: 23.552 TL

Not: Hükümet tarafından ek bir "refah payı" kararı alınmadığı takdirde, tüm SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına doğrudan yüzde 17,76 oranında artış yansıtılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ

Memur ve memur emeklileri, işçi emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme hükümlerine göre zam alıyor.

Bu dönemde hesaplama, yılın ilk yarısındaki yüzde 18,6'lık zammın aşılması ve ikinci yarıdaki yüzde7'lik toplu sözleşme hakkı üzerinden yapıldı.

• 2026 İlk 6 Ay Alınan Zam: Yüzde 18,6

• 2026 İkinci 6 Ay Toplu Sözleşme Zammı: Yüzde 7

• Netleşen Temmuz Zam Oranı: Yüzde 18,6

Bu doğrultuda, tüm muvazzaf memurların ve emekli sandığına bağlı emeklilerin maaşları temmuz ayı itibarıyla yüzde 18,6 oranında artırılacak.

Yeni unvanlara göre netleşen maaş tablolarının önümüzdeki saatlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi olarak yayımlanması bekleniyor.