Başta bedelli askerlik ücreti olmak üzere; kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım yardımları baştan aşağı güncellendi.

Yeni tarifeler ve sosyal yardım tutarları 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE BÜYÜK GÜNCELLEME

Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde resmi olarak ilan edeceği yeni bedelli askerlik tarifesi, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte şu şekilde netleşti:

• Eski Bedelli Askerlik Ücreti: 416.361,30 TL

• Yeni Bedelli Askerlik Ücreti: 472.653,34 TL

• Yoklama Kaçağı / Bakaya Cezası (Günlük): 4.857,55 TL'den 5.541,29 TL'ye yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

İş dünyasını ve istifa/emeklilik planı yapan tüm çalışanları yakından ilgilendiren yasal kıdem tazminatı tavanında da üst sınır yukarı çekildi.

Bir çalışan işten ayrıldığında her tam yıl için alabileceği maksimum brüt tutar değişti:

• Eski Kıdem Tazminatı Tavanı: 64.948,77 TL

• Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı: 73.729,84 TL

YENİ ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Engelli vatandaşlara engel oranlarına göre her ay ödenen sosyal yardım tutarları şu şekilde güncellendi:

• Yüzde 40 - Yüzde 69 Arası Engelli Aylığı: 5.103,34 TL'den 5.793,31 TL'ye yükseldi.

• Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 7.655,01 TL'den 8.689,96 TL'ye ulaştı.

• 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: 5.103,34 TL'den 5.793,31 TL'ye çıktı.

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) ARTIRILDI

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden (2026 yılı için belirlenen 9.358,50 TL barajından) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara bağlanan yaşlılık maaşı da zamlandı:

• Eski 65 Yaş Aylığı: 6.393,02 TL

• Yeni 65 Yaş Aylığı: 7.257,35 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, memur maaş katsayılarının resmi genelgesinin ardından bu tutarları içeren detaylı uygulama kılavuzlarını birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.