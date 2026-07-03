Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini yakından ilgilendiren yeni mevzuatla birlikte, özellikle sözleşmeli erbaş ve erlerin terhis sonrası kamuda istihdam edilmesinin önü açılırken, askeri personelin özlük hakları ve disiplin süreçlerine dair köklü değişikliklere gidildi.

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddesi, sözleşmeli er ve erbaşların sivil hayata geçişini kolaylaştıran "kamu istihdamı" oldu.

• Şartlar: Seferberlik veya terörle mücadele gibi zorunlu haller dışında, en az 7 hizmet yılını tamamlayan, nitelik belgesi olumlu olan ve 41 yaşını doldurmamış personeller bu haktan yararlanabilecek.

• Girebilecekleri Kadrolar: İnfaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta, itfaiye eri, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonları.

• Kurumların Yükümlülüğü: Kamu kurumları, belirtilen unvanlardaki yıllık personel alımlarının yüzde 10'unu bu personele ayırmak zorunda olacak.

• Süreç Nasıl İşleyecek? Başvurular her yıl ekim ayı sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek. Şartları taşıyanlar arasından kontenjanın 4 katı aday kura ile belirlenecek ve ardından 3 ay içinde yapılacak sözlü sınava alınacak. Memur kadrosuna atananlar en az 4 yıl başka bir unvana geçemeyecek.

Önemli Muafiyet: 7 yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlerden, özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler için aranan 120 saatlik eğitim ve lise mezuniyeti gibi şartlar silahsız/silahlı görev durumuna göre esnetilecek.

UZMAN ERBAŞLARA YENİ SİCİL SİSTEMİ VE ASTSUBAYLIK YOLU

Yeni kanunla Uzman Erbaş Kanunu’ndaki sicil ve rütbe terfi süreçleri sil baştan düzenlendi.

• Sicil Notu: Uzman erbaşların sicil dönemi her yılın 2 Mayıs tarihi baz alınarak hesaplanacak. Sicil tam notu 100 olacak ve sicilin olumlu sayılabilmesi için en az 60 puan alınması gerekecek.

• Astsubaylığa Geçiş: Sınava başvuru tarihinde en az 4 yıl sicil almış ve mevcut sicil notu ortalaması yüzde 90 ve üzeri olan uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda astsubay çavuşluğa geçirilecek. Bu süreçte eski sicil notu barajı şartları aranmayacak. Sınav ve mülakatlarda mülakat barajı 70 puan olarak belirlendi.

ORDUEVLERİ "ASKERİ MAHAL" SAYILACAK, TAZMİNAT HESAPLARI DEĞİŞECEK

Yasayla birlikte TSK bünyesindeki sosyal tesislerin hukuki statüsü netleştirilirken, bazı operasyonel harcırah kalemleri de yeniden düzenlendi.

• Sosyal Tesisler: Orduevleri, askeri gazinolar, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ve eğitim merkezleri resmen "askeri mahal" vasfı kazandı.

• Eğitim Ödemeleri: MSB bünyesindeki kurumlarda dışarıdan ders veren uzmanlara ödenen ek ders ücretlerinin süresi 2029-2030 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar uzatıldı.

• Hekimlik Kısıtlaması: MSB veya İçişleri Bakanlığı namına tıp/diş hekimliği okuyup zorunlu hizmetini tamamlamadan istifa eden ya da ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük süreleri boyunca sivil hayatta da mesleklerini icra edemeyecekler.

GÖREVE İADE KARARLARINA "KESİNLEŞME" ŞARTI

Terör örgütleriyle iltisakı veya güvenlik soruşturması olumsuzluğu nedeniyle kamu görevinden çıkarılan ya da sözleşmesi feshedilen askeri, emniyet ve MİT personeliyle ilgili idari davalarda yeni bir usul getirildi.

Mahkemelerin verdiği "göreve iade" kararları, ancak nihai yargı kararlarının kesinleşmesinden sonra uygulamaya konulacak.

Meclis Genel Kurulu, bu yoğun mesainin ardından yeni birleşimini 14 Temmuz Salı günü gerçekleştirmek üzere çalışmalarına ara verdi.