Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, video konferans yöntemiyle bir araya gelerek sınır kapılarındaki bekleme sürelerini ve Avrupa Birliği'nin yeni uygulamalarını masaya yatırdı.

Stratejik görüşmede, özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte gurbetçilerin, ihracatçıların ve iş insanlarının sınır kapılarında mağduriyet yaşamaması adına atılacak ortak adımlar kararlaştırıldı.

GÜNDEMDE EES SİSTEMİ VE YAZ YOĞUNLUĞU VAR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre görüşmenin odak noktasını, Avrupa Birliği bünyesinde 30 Mart 2026 itibarıyla dördüncü aşaması resmen yürürlüğe giren Giriş/Çıkış Sistemi (EES) oluşturdu.

Yeni dijital kayıt sisteminin iki ülke arasındaki lojistik ve yolcu taşımacılığına olası etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıda başta Avrupa'ya açılan en büyük kapılarımız olan Kapıkule ve Hamzabeyli olmak üzere, tüm sınır hatlarındaki işlem yoğunluğu ele alındı.

Bakan Ömer Bolat, yaz döneminde gurbetçi vatandaşların memleket ziyaretleri ve Türkiye’nin artan ihracat sevkiyatları nedeniyle Bulgaristan tarafının ilave kolaylaştırıcı tedbirler alması yönündeki beklentilerini mevkidaşına doğrudan iletti.

PERSONEL VE ALTYAPI TAKVİYESİ

Bakan Bolat, gümrük süreçlerinin aksamaması adına Türkiye tarafında halihazırda hayata geçirilen yoğunluk önlemlerini Bulgaristan heyetiyle paylaştı. Bu kapsamda Türkiye'nin sınır hatlarında;

• Gümrük personeli ve emniyet/kolluk görevlisi sayılarının artırıldığı,

• Dijital ve teknik altyapının baştan aşağı güçlendirildiği,

• Geçiş işlemlerini minimum süreye indirecek yeni lojistik süreçlerin devreye alındığı belirtildi.

SINIRDA KESİNTİSİZ TİCARET İÇİN TAM MUTABAKAT

Görüşmenin sonunda, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki milyarlarca dolarlık ticaret hacminin ve Avrupa Birliği ile olan ekonomik ilişkilerin lojistik açıdan kesintisiz sürmesi amacıyla tam mutabakata varıldı.

İki ülke, sınır kapılarındaki araç ve yolcu kuyruklarını etkin bir şekilde yönetmek, transit geçişleri hızlandırmak ve iş dünyası ile vatandaşların köprü ülkelerde herhangi bir mağduriyet yaşamasını engellemek adına koordinasyon hatlarını 7/24 açık tutma kararı aldı.