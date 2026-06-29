Meclis gündemine gelmeye hazırlanan yeni düzenleme, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ya da YKS sonucunda kayıt hakkı kazanmasına rağmen muhtelif sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencileri kapsayacak.

Düzenleme; ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora programlarındaki tüm öğrencilere eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etme fırsatı tanıyacak.

BAŞVURU İÇİN 4 AYLIK KRİTİK SÜRE

Kanun teklifinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, hak sahibi öğrenciler için 4 aylık bir başvuru süresi başlayacak.

• Aftan yararlanmak isteyenler, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere şahsen başvuruda bulunacak.

• Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapabilecek.

HANGİ ÖĞRENCİLER AF KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAK?

Düzenleme, eğitim hakkını geri vermeyi hedeflerken kamu vicdanını yaralamayacak katı sınırları da beraberinde getiriyor. Belirli suçlardan hüküm giymiş kişiler bu aftan kesinlikle yararlanamayacak.

Kapsam Dışı Kalacak Durumlar:



• Terör suçları, kasten öldürme, işkence ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyenler,

• Çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından cezası bulunanlar,

• Sahte belgeyle üniversiteye kayıt yaptırdığı tespit edilenler,

• Milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olanlar.

YÖK KANUNU’NDA GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Hazırlanan kanun teklifi yalnızca öğrenci affıyla sınırlı kalmayacak. Paket teklifin içerisinde, Yükseköğretim Kanunu’nda (YÖK) idari ve akademik işleyişi kolaylaştıracak çeşitli yapısal düzenlemeler de yer alacak.

Teklifin, bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından hızlıca Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na gelmesi ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor.