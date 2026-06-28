Trafikte cezai işlem korkusuyla tartışma konusu olan araç içi aparatlar ve ses sistemlerine yönelik yasal düzenleme resmiyet kazandı.

Yeni yönetmelikle birlikte ön cam kameraları, telefon tutucuları ve fabrika çıkışlı ekranlar ceza kapsamı dışına çıkarılırken; bagajdaki amfi ve subwoofer kullanımı da net standartlara bağlandı.

ÖN CAMDA 5 SANTİMETRE KURALI

Yeni düzenlemeyle birlikte navigasyon kullanımı ve sürüş güvenliği için hayati önem taşıyan araç içi yerleşimler netlik kazandı.

• Yükseklik Sınırı: Direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler yasal olarak serbest bırakıldı.

• Telefon ve Kameralar: Ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucuları açıkça istisna kapsamına alındı. Bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı tescillendi.

• Dikiz Aynası Aksesuarları: Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku, muska veya benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu yeni nesnel ölçülerle (görüşü kapamama şartıyla) yasal bir zemine kavuşturuldu.

ARAÇ İÇİ EKRANLAR HANGİ ŞARTLA SERBEST?

Yönetmelik, araç içi dijital ekranların kullanım amacına da net bir sınır çizdi.

Buna göre sürücülerin sürüş, park, navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.

Ayrıca araçların orijinal, fabrika çıkışlı monte edilmiş ekranları da cezai yaptırımdan muaf tutulacak.

BAGAJDAKİ SES SİSTEMİNE STANDART: "DIŞARI TAŞMAMA" ŞARTI

Modifiye ve ses sistemi tutkunlarını en çok sevindiren madde ise amfi ve subwoofer (bas) kullanımının yasal bir standarda bağlanması oldu.

• Araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer bulundurulabilecek.

• Sistemde en fazla 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) yer alabilecek.

CEZA HANGİ DURUMDA KESİLECEK?

Bir araca ses sisteminden dolayı cezai işlem uygulanabilmesi artık sadece sistemin varlığına bağlı olmayacak.

İşlem yapılabilmesi için "çıkan sesin araç dışına taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun trafik ekiplerince somut bir şekilde kayıt altına alınması şartı aranacak.

Aracın içinde, dışarıyı rahatsız etmeden kaliteli ses deneyimi yaşamak isteyen sürücüler için ceza riski ortadan kalkmış oldu.