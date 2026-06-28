Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" 2025 yılı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla tarihi bir zirveye ulaşmıştı.

Bu devasa hacmin 273,3 milyar dolarını mal, 122,6 milyar dolarını ise hizmet ihracatı oluşturdu. Rekor yılına damga vuran ilk 1000 firmanın toplam ihracatı ise 182 milyar 171 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

PODYUM DEĞİŞMEDİ, SAVUNMA SANAYİSİNDEN DEV ATAK

Listenin ilk üç sırası bir önceki yıla göre yerini korudu. Türk Hava Yolları (THY), 17,8 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye'nin en büyük ihracatçısı unvanını korurken; otomotiv devi Ford, 11,4 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük koltuğu ise 3,9 milyar dolarla Toyota'nın oldu.

Yılın en dikkat çeken çıkışını ise savunma sanayisi gerçekleştirdi. İhracatını yüzde 392,1 gibi rekor bir oranda artıran ARCA Savunma, bir önceki yıl bulunduğu 38'incilikten 5'inci sıraya fırlayarak ilk 10'a damgasını vurdu.

MİLYAR DOLARLIK KULÜP: 25 ŞİRKET EŞİĞİ AŞMAYI BAŞARDI

İlk 1000 listesinde sadece THY ve Ford çift haneli milyar dolar seviyelerini görürken, 25 şirket 1 milyar dolar sınırını aşarak küresel ligde ne kadar güçlü olduklarını kanıtladı.

İlk 10'un hemen ardından gelen milyar dolarlık devler arasında; Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch, Habaş, Eti Maden, BSH Ev Aletleri, TUSAŞ ve Anexservices Turizm yer aldı.

İhracat Skalası Dağılımı:

• 1 Milyar Dolar Üstü: 25 şirket

• 500 - 999 Milyon Dolar Arası: 23 şirket

• 100 - 499 Milyon Dolar Arası: 263 şirket

• 50 - 99 Milyon Dolar Arası: 346 şirket

• 33 - 49 Milyon Dolar Arası: 343 şirket

49 İL LİSTEYE GİRDİ

Coğrafi dağılımda İstanbul'un ezici üstünlüğü bu yıl da sürdü. İlk 1000 firmanın 434'üne ev sahipliği yapan İstanbul, listenin neredeyse yüzde 43'ünü tek başına sırtladı. Sanayi ve ticaret kentleri İstanbul'u şu sıralamayla takip etti:

• İzmir: 87 şirket

• Gaziantep: 60 şirket

• Kocaeli: 58 şirket

• Ankara: 57 şirket

• Bursa: 54 şirket

Türkiye genelinde toplam 49 il listede kendine yer bulmayı başarırken, 32 kent ise bu yıl ilk 1000'e şirket gönderemedi.

SEKTÖRLERİN "EN"LERİ KİMLER OLDU?

2025 yılı sektörel bazda da büyük rekabete sahne oldu. Kendi alanlarında ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen bazı öne çıkan markalar şunlar oldu:

• Otomotiv: Ford Otomotiv

• Hizmet: Türk Hava Yolları

• Savunma ve Havacılık: ARCA Savunma

• Mücevher: Ahlatcı Kuyumculuk

• Elektrik-Elektronik: Vestel Ticaret

• Kimyevi Maddeler: Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ)

• Makine ve Aksamları: Arçelik

• Çelik: Habaş Sınai

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