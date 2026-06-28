Borsa İstanbul, geride bıraktığımız 22-26 Haziran haftasında satıcılı bir seyir izleyerek yatırımcısını üzdü.

BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,13 değer kaybederek 14.274,02 puandan kapanış yaptı. Piyasa genelindeki bu sert geri çekilme, derin bir nakit çıkışını da beraberinde getirdi.

Haftalık bazda toplam aktif işlem farklarına bakıldığında; BIST 100 endeksinde -24,42 milyar TL, BIST 30 endeksinde -9,60 milyar TL ve tüm hisseler genelinde ise -44,74 milyar TL seviyesinde negatif bir aktif fark (net para çıkışı) oluştu.

Ancak borsanın kan kaybettiği bu zorlu haftada, bazı hisseler yoğun alımlarla akıntıya karşı kürek çekmeyi başarırken, bazıları ise milyarlarca liralık nakit çıkışıyla sarsıldı.

EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Piyasadaki sert satış baskısına rağmen güçlü kurumsal alımlarla veya spekülatif taleplerle pozitif ayrışan ve haftayı net para girişiyle tamamlayan ilk 10 hisse şunlar oldu:

• Destek Faktoring (DSTKF): Haftanın açık ara en çok ilgi gören hissesi oldu ve +1.324.370.000 TL aktif farkla zirveye yerleşti.

• Turkcell (TCELL): Defansif yapısıyla öne çıkan teknoloji devi, endeks düşerken +470.806.000 TL nakit çekti.

• Enerya Enerji (ENERY): Enerji sektöründeki hareketlilikle birlikte listeye giren şirket, +463.850.000 TL giriş kaydetti.

• Türk Hava Yolları (THYAO): Havacılık devi, endeks yükünü sırtlamaya çalışarak haftayı +392.587.000 TL pozitif farkla kapattı.

• Graintürk Holding (GRTHO): Yatırımcıların radarına giren bir diğer hisse olarak +376.469.000 TL net giriş gördü.

Listede öne çıkan diğer hisseler ise sırasıyla; Gen İlaç (GENIL) +336,10 milyon TL, Kardemir D (KRDMD) +322,81 milyon TL, Tüpraş (TUPRS) +293,49 milyon TL, Efor Yatırım (EFOR) +244,38 milyon TL ve Kıraç Galvaniz (TCKRC) +238,38 milyon TL olarak gerçekleşti.

EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Endeksteki yüzde 3'lük düşüşün ana mimarı olan, yatırımcıların pozisyon azaltarak nakde geçmeyi tercih ettiği ve milyarlık çıkışların yaşandığı hisseler ise şunlar oldu:

• Pasifik GYO (PSGYO): Haftanın en çok hırpalanan tahtası oldu ve 3.101.630.000 TL nakit çıkışıyla ilk sırada yer aldı.

• İzdemir Enerji (IZENR): Yoğun satış baskısı altında kalan enerji hissesinden -2.678.462.000 TL net çıkış gerçekleşti.

• Tera Yatırım (TERA) & Tera Teknoloji (TEHOL): Aracı kurum ve teknoloji iştiraki peş peşe satış yedi. TERA'dan 2.607.272.000 TL, TEHOL'den ise 1.850.111.000 TL aktif çıkış yaşandı.

• Katılımevim (KTLEV): Finansman sektörünün dikkat çeken ismi, haftayı -1.683.483.000 TL net çıkışla geride bıraktı.

Listenin devamında borsa devleri yer aldı: Savunma sanayi devi Aselsan (ASELS) 1,35 milyar TL, Sasa Polyester (SASA) 1,31 milyar TL, Yapı Kredi (YKBNK) 1,27 milyar TL, Ereğli Demir Çelik (EREGL) 1,07 milyar TL ve Peker GYO (PEKGY) 1,04 milyar TL seviyesinde nakit kaybetti.

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