29 Haziran – 3 Temmuz 2026 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, haklarındaki tedbir süreleri dolan hisseler yeniden normal işlem esaslarıyla tahtada yerini alacak.

Özellikle sert kısıtlamalar altında olan bazı hisselerin tamamen özgür kalacak olması, yeni haftada işlem hacimlerini doğrudan etkileyebilir. İşte gün gün yasakları kalkacak hisselerin listesi:

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA: İKİ HİSSEDE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI KALKIYOR

Haftanın tam ortasında, piyasada spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla sadece tek aşamalı tedbire tabi tutulan iki şirket normal seyrine dönüyor.

• Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): Hisse üzerindeki kredili işlem yasağı ve açığa satış kısıtlaması çarşamba günü itibarıyla sona eriyor.

• Icbc Turkey Bank (ICBCT): Bankacılık endeksinde yer alan ve bir süredir kredili işlem yasağı ile işlem gören ICBCT payları, çarşamba gününden itibaren kısıtlamasız işlem görecek.

3 TEMMUZ CUMA: İKİ HİSSEDE TÜM YASAKLAR BİTİYOR

Haftanın son işlem gününde ise çok aşamalı tedbirlerle işlem gören iki hisse birden tamamen özgürlüğüne kavuşuyor.

• Anel Elektrik (ANELE): Hisse üzerindeki tüm kısıtlamalar aynı anda kalkıyor. Sona erecek tedbirler arasında; kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi tedbiri ve en ağır kısıtlama olan tek fiyat uygulaması yer alıyor.

• Saray Matbaacılık (SAMAT): Tıpkı ANELE gibi çoklu tedbir sarmalında olan SAMAT paylarında da kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi kısıtlamaları cuma günü seans sonu itibarıyla tamamen tarih olacak.

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE!

Tedbirlerin kalkması, hisselerin üzerindeki baskıyı azaltıp likiditeyi artırsa da yasak sonrası dönemlerde hisse fiyatlarında ilk etapta oynaklık (volatilite) tekrar yükselebilir. Bu nedenle yatırımcıların işlem yaparken temkinli olmaları önem arz ediyor.

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