Borsa İstanbul'da bilanço döneminin ardından şirketlerin kâr payı (temettü) dağıtım süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yatırımcıların portföylerinde hisse bulundurma durumlarına göre hak kazanacakları bu ödemelerin takvimi, brüt/net tutarları ve detayları netleşti. İşte yeni haftanın temettü rehberi:

• Ersan Alışveriş Merkezleri (KIMMR): Kâr payını iki taksit halinde ödeme kararı alan şirket, bu hafta ilk taksit ödemesini gerçekleştirecek. Toplamda brüt 0,4166 TL, net 0,3541 TL olan temettünün ilk taksitinde yatırımcılara net 0,1770 TL ödenecek.

o Hak Kullanım Tarihi: 30 Haziran 2026

o Hesaba Geçiş (Ödeme) Tarihi: 2 Temmuz 2026

• İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN): Yatırımcılarına pay başına brüt 0,0400 TL, net 0,0340 TL nakit kâr payı dağıtacak.

o Hak Kullanım Tarihi: 30 Haziran 2026

o Hesaba Geçiş (Ödeme) Tarihi: 2 Temmuz 2026

• İndeks Bilgisayar (INDES): Teknoloji sektörünün öne çıkan isimlerinden İndeks Bilgisayar, ortaklarına pay başına brüt 0,2173 TL, net 0,1847 TL nakit temettü ödemesi yapacak.

o Hak Kullanım Tarihi: 1 Temmuz 2026

o Hesaba Geçiş (Ödeme) Tarihi: 3 Temmuz 2026

• Kocaer Çelik (KCAER): Sanayi devlerinden Kocaer Çelik, pay başına brüt 0,1697 TL, net 0,1442 TL nakit temettüyü bu hafta yatırımcılarının hesaplarına gönderecek.

o Hak Kullanım Tarihi: 1 Temmuz 2026

o Hesaba Geçiş (Ödeme) Tarihi: 3 Temmuz 2026

• Dofer Yapı (DOFER): Yapı sektöründe faaliyet gösteren şirket, ortaklarına pay başına brüt 0,1899 TL, net 0,1614 TL kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

o Hak Kullanım Tarihi: 2 Temmuz 2026

o Hesaba Geçiş (Ödeme) Tarihi: 6 Temmuz 2026

• Berkosan Yalıtım (BRKSN): Temettüyü iki taksit halinde ödemeyi seçen bir diğer şirket olan Berkosan, ilk taksit kapsamında pay başına net 0,0588 TL (toplam net 0,1000 TL) ödeme yapacak.

o Hak Kullanım Tarihi: 3 Temmuz 2026

o Hesaba Geçiş (Ödeme) Tarihi: 7 Temmuz 2026

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOT

Temettü ödemelerinden yararlanabilmek için yatırımcıların, ilgili şirketin "hak kullanım tarihi" olarak belirlenen günden bir önceki işlem günü kapanışında o hisseye sahip olmaları yeterlidir.

Nakit bakiyeler, hak kullanım tarihinden tam iki iş günü sonra (ödeme tarihi) yatırım hesaplarına otomatik olarak yansıtılır. Şirketlerin hisse fiyatları ise hak kullanım tarihinde, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar düşerek güne başlar.

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