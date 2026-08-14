Dün akaryakıtta ÖTV’nin sıfırlandığı haberi ile motorine uygulanan 9 TL’lik indirimin hemen ardından 8,89 TL’lik dev zam geldi. Benzinde de zam dalgası sürdü.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde özel tüketim vergisinin (ÖTV) ağustos ayı sonuna kadar sıfırlanmasının ardından yaşanan indirim dalgası yerini yeni zamlara bıraktı.
Sürücülerin yüzünü güldüren ve motorin litresini 70 TL seviyelerine kadar çeken düzenlemenin hemen ardından tabelalar gece saatlerinde yeniden değişti.
Dün sabah saatlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte motorin fiyatlarında litre başına yaklaşık 9 TL’lik bir düşüş gerçekleşmiş ve pompaya yansıyan indirimle fiyatlar 70 TL bandına gerilemişti.
Ancak sürücülerin indirimi hissettiği ilk günün ardından fiyatlar hızla yükselişe geçti. Yapılan son düzenlemeyle birlikte:
• Motorine: Litre başına 8,89 TL
• Benzine: Litre başına 1,52 TL zam uygulandı.
MOTORİN FİYATLARI YENİDEN 80 TL SINIRINA DAYANDI
Peş peşe gelen indirim ve zam kararlarının ardından akaryakıt fiyatları neredeyse eski seviyesine döndü.
Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 80 TL eşiğini yeniden aşarken, benzin fiyatlarında da artış kaydedildi.
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını etkilemeye devam ediyor.
14 AĞUSTOS GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL
Avrupa Yakası
Benzin: 71,43 TL
Motorin: 79,68 TL
LPG: 33,79 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 71,27 TL
Motorin: 79,53 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 80,80 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 72,69 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL