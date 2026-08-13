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Benzin ve motorin fiyatları 13 Ağustos'ta yakından takip ediliyor. Motorin 81 TL'yi aşarken 50 litrelik depo 4 bin TL'yi geçti. İşte güncel fiyatlar.

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Özellikle benzin ve motorinin litre fiyatlarının ulaştığı seviyeler, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini artırırken güncel pompa fiyatları yakından takip ediliyor.

13 Ağustos itibarıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 69,92 TL, motorinin litresi 80,07 TL'den satılıyor. İzmir'de ise motorinin litre fiyatı 81,46 TL'ye kadar çıkıyor.

13 AĞUSTOS BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası
Benzin: 69,92 TL
Motorin: 80,07 TL
LPG: 33,79 TL

Anadolu Yakası
Benzin: 69,77 TL
Motorin: 79,93 TL
LPG: 33,19 TL

Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? 13 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 1

Ankara
Benzin: 70,89 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL

Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? 13 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 2

İzmir
Benzin: 71,17 TL
Motorin: 81,46 TL
LPG: 33,79 TL

Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? 13 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 3

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Güncel litre fiyatlarıyla 50 litrelik bir deponun maliyeti de dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litre benzin yaklaşık 3.496 TL, 50 litre motorin ise 4.003,50 TL tutuyor.

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Ankara'da 50 litrelik benzin deposu 3.544,50 TL, motorin deposu 4.059,50 TL'ye doluyor.

İzmir'de ise aynı miktarda benzin için 3.558,50 TL, motorin için 4.073 TL ödenmesi gerekiyor.

Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? 13 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 4

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler önemli rol oynuyor.

Bu nedenle küresel enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kurdaki değişimler pompa fiyatlarına yansıyabiliyor. Vergi tarafında yapılan düzenlemeler de tüketicinin ödediği nihai litre fiyatı üzerinde doğrudan etkili oluyor.

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