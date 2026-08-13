Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, işlem gören hissenin yeni teorik fiyatı piyasa katılımcılarıyla paylaşıldı.

Doğuş Otomotiv'in yatırımcılarına sunduğu temettü ödemesine ilişkin rakamlar ve işlem başlangıç fiyatı şu şekilde gerçekleşti:

• Pay Başına Brüt Temettü: 15,00 TL

• Pay Başına Net Temettü: 12,75 TL

• Düzeltilmiş (Teorik) Hisse Fiyatı: 179,40 TL

(Not: Açıklanan teorik fiyat, Borsa İstanbul tarafından henüz fiyat adımına yuvarlanmamış halini yansıtmaktadır.)

Borsada temettü dağıtan şirketlerin hisse fiyatları, açılış öncesinde hisse başına verilen brüt kâr payı miktarı kadar düşürülerek yeniden ayarlanıyor.

DOAS payları da bu kural doğrultusunda güne düzeltilmiş yeni teorik fiyatı olan 179,40 TL üzerinden başlayacak.

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