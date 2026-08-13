Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), yeni iş ilişkisine ilişkin KAP açıklaması yaptı.

Şirket, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimliği ile "60 aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" kapsamında sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin toplam bedeli 272 milyon 999 bin 916 TL olarak açıklandı. Anlaşmanın 60 aylık, yani 5 yıllık dönemi kapsayacağı belirtildi.

SEKTÖRDEKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

ONCSM, sözleşmenin kemoterapi ilaç hazırlama hizmetlerindeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra uzun vadeli ve sürdürülebilir iş hacmine katkı sağlamasını bekliyor. Şirket ayrıca 5 yıllık hizmet süresince operasyonel kapasitesini ve sektördeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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