Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Merkezi Kaydi Sistem bünyesinde yürütülen hak kullanım ödeme işlemleri tamamlandı.

10 Ağustos 2026 tarihinde hak kullanımı gerçekleşen şirketlerin nakit kâr payı aktarımları, Borsa İstanbul Takas esasları (T+2) çerçevesinde yatırımcı hesaplarında kullanılabilir duruma geldi.

Göknur Gıda (GOKNR) ve PC İletişim (PCILT) yatırımcılarının kâr payı ödemeleri 12 Ağustos 2026 itibarıyla hesaplara aktarıldı.

GÖKNUR GIDA’DA İLK TAKSİT, PC İLETİŞİM’DE TEK SEFERDE ÖDEME

Açıklanan verilere göre Göknur Gıda (GOKNR) 2026 yılı kâr payı dağıtımının ilk taksit ödemesini tamamlarken; PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT) ise tek seferde yüksek tutarlı nakit kâr payı aktarımını gerçekleştirdi.

Şirketlerin hisse başına dağıttığı brüt ve net temettü tutarları şu şekilde kayıtlara geçti:

Şirket Adı ve Hisse Kodu Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Hesaba Geçiş Tarihi Göknur Gıda (GOKNR) (1. Taksit) 0,3062928 TL 0,2603488 TL 12 Ağustos 2026 PC İletişim ve Medya (PCILT) 2,5348542 TL 2,1546260 TL 12 Ağustos 2026

Söz konusu nakit kâr payı ödemelerinden yararlanmaya hak kazanan yatırımcılar için kritik hak kullanım tarihi 10 Ağustos 2026 olarak uygulanmıştı.

Takas takvimi gereği iki işlem günü sonra gerçekleşen aktarımla birlikte, 12 Ağustos 2026 seans günü itibarıyla yatırımcılar bakiyelerini serbestçe kullanabilecek.

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