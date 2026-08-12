Gün içerisinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 682 bin TL, en yüksek ise 6 milyon 778 bin 600 TL seviyesini gördü. Böylece standart altının kilogram fiyatı, önceki güne göre %0,7 yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 6 milyon 723 bin TL seviyesinde tamamlamıştı.

ALTIN PİYASASINDA 6,9 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 6 milyar 907 milyon 34 bin 152,51 TL olurken, işlem miktarı 1.023,86 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da tüm metallerin toplam işlem hacmi ise 7 milyar 64 milyon 892 bin 908,40 TL oldu.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın piyasasında günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Böylece Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,7'lik yükselişle tamamlarken, piyasadaki toplam işlem hacmi de 7 milyar TL seviyesini aştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.