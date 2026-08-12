Altın fiyatları 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altın yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak yeniden 4.400 doların üzerine çıkarken, yurt içinde gram altının satış fiyatı 6.755 TL'ye ulaştı. Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi bulunuyor.

Spot altının ons fiyatı sabah saatlerinde 4.406,34 dolara ulaşırken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,6 artışla 4.466,70 dolara yükseldi. Serbest piyasada ise ons altın ilerleyen dakikalarda 4.414 dolar seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARI 10 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altın, salı günü 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından teknik dirençle karşılaştı. Değerli metalin fiyatı, 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4.387 dolar seviyesinde ivme kaybetmesine rağmen yükseliş eğilimini korudu.

Çarşamba günü yeniden güçlenen alımlarla ons altın 4.400 doların üzerine çıktı. Piyasalarda gözler, yükseliş hareketinin devam edip etmeyeceğine çevrildi.

Teknik görünümde kritik seviyelerin aşılması halinde yükselişin güç kazanabileceği, aksi durumda kısa vadeli kâr satışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN 6.755 TL'YE YÜKSELDİ

Ons altındaki yükseliş yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasa verilerine göre gram altın saat 07.36 itibarıyla yüzde 0,75 yükseldi.

12 Ağustos 2026 Çarşamba sabahı güncel altın alış-satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.754,10 TL - Satış 6.755,04 TL

Ons altın: Alış 4.413,88 dolar - Satış 4.414,61 dolar

Çeyrek altın: Alış 10.806,56 TL - Satış 11.044,49 TL

Yarım altın: Alış 21.542,10 TL - Satış 22.085,15 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.226,24 TL - Satış 44.042,84 TL

Tam altın: Alış 43.628,00 TL - Satış 43.902,00 TL

Ziynet altını: Alış 43.219,26 TL - Satış 44.035,23 TL

Ata altın: Alış 44.251,55 TL - Satış 45.375,74 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.668,17 TL - Satış 4.880,79 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.105,98 TL - Satış 6.316,29 TL

Gremse altın: Alış 108.601,00 TL - Satış 109.385,00 TL

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişin önemli nedenlerinden biri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim oldu.

Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentileri geriledi. CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 50 seviyesine indi.

Faiz beklentilerindeki değişim, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

ALTINDA YÖNÜ ENFLASYON VERİSİ BELİRLEYEBİLİR

Faiz getirisi bulunmayan altın, faiz oranlarının düşeceği veya daha düşük seviyelerde kalacağı beklentilerinin güçlendiği dönemlerde yatırımcıların ilgisini daha fazla çekebiliyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da altındaki yükselişin temel nedenlerinden birinin Fed'in faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların zayıflaması olduğunu belirtti.

Bu nedenle bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları sonrasında ons altın ve buna bağlı olarak gram altın fiyatlarında hareketliliğin artması bekleniyor.