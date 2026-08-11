Altın, bugükü işlemlerde yükselerek iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Değerli metaldeki yükselişte, ABD faiz politikasına ilişkin beklentiler ve güvenli liman talebi etkili olurken, yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

IG piyasa analisti Tony Sycamore, altındaki son yükselişte 4.000 dolar seviyesindeki düşüşü kaçıran yatırımcıların FOMO'su, spekülatif hesapların kısa pozisyonlarını kapatması ve güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesinin etkili olduğunu belirtti.

Sycamore, orta vadede altın fiyatlarının mevcut seviyelerden yukarı yönlü kırılma gerçekleştirmesi halinde 5.000 dolara doğru daha güçlü bir toparlanma yaşanabileceğini ifade etti.

Ons altının mevcut 4.374 dolar seviyesinden 5.000 dolara yükselmesi halinde, ons bazında yaklaşık yüzde 14,31'lik bir artış gerçekleşmiş olacak.

Dolar/TL kurunun değişmediği varsayımıyla aynı oranda bir yükseliş gram altın fiyatına da yansıyacak. Buna göre mevcut gram altın fiyatı yaklaşık 6.708 TL seviyesindeyken, ons altının 5.000 dolara ulaşması durumunda gram altının yaklaşık yüzde 14,31 değer kazanarak 6.708 TL'den 7.668 TL seviyesine yükselmesi beklenebilir.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasada gözler yarın saat 15.30'da açıklanacak olan ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyonda beklentilerin sapması halinde altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.

Forex.com piyasa analisti Fawad Razaqzada da ekonominin soğumaya devam ettiğini ve enflasyonda belirgin bir canlanma yaşanmadığını gösteren verilerin, daha sıkı para politikası beklentilerini azaltabileceğini belirtti. Böyle bir senaryonun doları zayıflatabileceği ve altın için daha destekleyici bir ortam oluşturabileceği ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE TAKİP EDİLİYOR

Altın fiyatlarında jeopolitik gelişmeler de önemini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve taraflar arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönündeki çabaların önünde yeni riskler oluşturuyor.

Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasaları ve küresel risk iştahı üzerindeki etkisi, güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin seyri açısından da yakından izleniyor.

Bu gelişmelerin yanında Catalyst Funds Kurucu Ortağı ve Yatırım Direktörü David Miller da ons altının 5.000 dolara ulaşabileceğini, ancak bu seviyenin kısa vadede görülmesini beklemediğini belirtti.

Miller, altının 5.000 dolara ulaşmasının iki ila iki buçuk yıllık bir süreçte gerçekleşebileceği görüşünü paylaştı.

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