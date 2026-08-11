Yapılan düzenleme kapsamında Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Metgün Enerji (METEN) ve Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) paylarının endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşım oranları değişecek.

YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI BELLİ OLDU

Borsa İstanbul tarafından açıklanan değişiklikler 12 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Şirket Kod Yeni FDPO Geçerlilik tarihi Birleşim Grup Enerji BIGEN %26 12 Ağustos 2026 Metgün Enerji METEN %16 12 Ağustos 2026 Pasifik Eurasia Lojistik PASEU %20 12 Ağustos 2026

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Başka bir ifadeyle, şirketin yatırımcılar tarafından borsada alınıp satılabilen halka açık paylarının toplam paylara oranını gösteriyor.

Fiili dolaşım oranlarında yapılan değişiklikler, ilgili payların endeks hesaplamalarında kullanılan ağırlıklarını etkileyebiliyor. Bu nedenle söz konusu değişiklikler, endeksleri ve ilgili hisselerin borsa performansını takip eden yatırımcılar açısından önem taşıyor.

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