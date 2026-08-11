Tera Yatırım'ın 11 Ağustos 2026 tarihli günlük bülteninde, Borsa İstanbul'da teknik göstergelere göre aşırı satım bölgesinde bulunan, al sinyali veren ve pozitif bölgeye dönen hisseler paylaşıldı. Kurum ayrıca devam eden teknik öneri listesindeki hisseleri de yatırımcılarla paylaştı.

TEKNİK GÖSTERGELERDE AŞIRI SATIM SİNYALİ VEREN HİSSELER

Bültende yer alan teknik göstergelere göre BALSU, MIATK, ENERY, ODAS, OTKAR, GRSEL, ZOREN ve REEDR hisseleri Stochastic göstergesinde aşırı satım bölgesinde bulunuyor.

RSI aşırı satım bölgesinde yer alan hisseler ise ZOREN ve DSTKF olarak sıralandı. ZOREN ve SKBNK hisseleri de MFI göstergesine göre aşırı satım bölgesinde bulunuyor.

AL SİNYALİ VEREN HİSSELER

Tera Yatırım'ın teknik değerlendirmesinde MIATK, ENERY, OTKAR ve AEFES hisseleri Stochastic göstergesine göre al sinyali veren hisseler arasında yer aldı.

RSI göstergesinde pozitif bölgeye dönen hisse OTKAR olurken, MACD göstergesine göre al sinyali veren hisse ise ALTNY olarak öne çıktı.

TERA YATIRIM'IN DEVAM EDEN TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ

Kurumun devam eden teknik öneri listesinde iki hisse bulunuyor. SOKM için öneri tarihi 7 Ağustos 2026 olurken, alım fiyatı 51,40-51,60 TL, hedef fiyat aralığı 55,39-55,61 TL, stop-loss seviyesi ise 50,50 TL olarak açıklandı. Son fiyat 52,15 TL olurken, öneri tarihinden bu yana performans %1,26 olarak gerçekleşti.

CCOLA için ise öneri tarihi 10 Ağustos 2026. Hissenin alım fiyatı 89,47-89,83 TL, hedef fiyat aralığı 93,31-93,69 TL, stop-loss seviyesi 88,50 TL olarak belirlendi. Son fiyat 90,05 TL olurken, öneri tarihinden bu yana performans %0,45 oldu.

Hisse Alım fiyatı Hedef fiyat Stop-loss Son fiyat Performans SOKM 51,40-51,60 TL 55,39-55,61 TL 50,50 TL 52,15 TL %1,26 CCOLA 89,47-89,83 TL 93,31-93,69 TL 88,50 TL 90,05 TL %0,45

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