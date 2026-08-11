11 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, şirketteki oy hakkı oranının kritik seviyenin altına indiği duyuruldu.

KAP bildirimine göre Pusula Portföy’e ait fonlar 10 Ağustos 2026 tarihinde Balsu Gıda paylarında hem alım hem de satış yönlü yoğun bir gün geçirdi:

• Alım İşlemleri: 11,90 – 14,44 TL fiyat aralığından toplam 153.600.000,00 TL nominal tutarlı pay alındı.

• Satış İşlemleri: 11,90 – 13,92 TL fiyat aralığından toplam 249.003.467,00 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirildi.

Aynı gün içinde gerçekleşen net satış pozisyonunun ardından Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Balsu Gıda’daki sermaye ve oy haklarında hissedilir bir geri çekilme yaşandı.

Gerçekleştirilen bu satış serisiyle birlikte Pusula Portföy’ün Balsu Gıda üzerindeki toplam oy hakkı oranı yüzde 10 eşiğinin altına düşerek yüzde 6,19 seviyesine gerilemiş oldu. Şirketin sermayedeki toplam payı ise yüzde 10,65 ile çift haneli seviyesini koruyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.