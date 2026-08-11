Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT), 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artışla 186,4 milyon TL'ye ulaşırken, net dönem kârı yüzde 46 düşüşle 418,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

BRYAT'IN SATIŞLARI YÜZDE 108 ARTTI

Açıklanan finansal sonuçlara göre BRYAT, 2026 yılının ilk yarısında 186 milyon 411 bin 876 TL satış geliri elde etti.

Şirketin satışları geçen yılın aynı döneminde 89 milyon 680 bin 727 TL seviyesindeydi. Böylece satış gelirlerinde yıllık bazda yüzde 108 artış kaydedildi.

BRYAT'ın brüt kârı da 89,7 milyon TL'den 186,4 milyon TL'ye çıkarak yüzde 108 yükseldi.

FAVÖK 73,7 MİLYON TL OLDU

Şirketin 2026'nın ilk 6 aylık dönemindeki FAVÖK'ü 73 milyon 691 bin 665 TL olarak gerçekleşti.

BRYAT geçen yılın aynı döneminde 17 milyon 869 bin 493 TL negatif FAVÖK açıklamıştı. Böylece şirket bu yıl operasyonel kârlılık tarafında pozitife döndü.

NET KÂR YÜZDE 46 GERİLEDİ

Satışlar ve brüt kârdaki güçlü yükselişe karşın BRYAT'ın net dönem kârında düşüş yaşandı.

Şirket, 2026'nın ilk yarısında 418 milyon 314 bin 734 TL net dönem kârı açıkladı. BRYAT'ın geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 768 milyon 679 bin 102 TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin 6 aylık net kârı yıllık bazda yüzde 46 geriledi.

BRYAT'IN TOPLAM VARLIKLARI 34,9 MİLYAR TL

BRYAT'ın toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 37,62 milyar TL seviyesinden 30 Haziran 2026 itibarıyla 34,90 milyar TL'ye geriledi.

Şirketin duran varlıkları yüzde 6 artışla 34,06 milyar TL olurken, dönen varlıkları yüzde 85 düşüşle 835 milyon TL olarak gerçekleşti.

Özkaynaklar ise 35,70 milyar TL'den 32,74 milyar TL'ye gerileyerek yüzde 8 düşüş gösterdi.

Şirketin net borç rakamı -743,2 milyon TL olarak kaydedildi.