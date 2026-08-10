Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirimde, stratejik pay devri sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Bulls Girişim Yönetim Kurulu’nun 10 Ağustos 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda;

• Hedef Şirket: Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.

• Edinilen Pay Oranı: Şirket sermayesinin yüzde 27,18’ine tekabül eden 51.000.000,50 adet hamiline yazılı pay.

• Devir Bedeli: 7.770.000 USD (Yaklaşık 7,77 milyon dolar).

• Satan Taraf: Şirket hissedarı Murat Hakan Çil.

Pay devir sözleşmesinin 10 Ağustos 2026 tarihinde imzalandığı, devir işleminin tamamlanmasının ise sözleşmede yer alan gerekli kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olduğu ifade edildi.

TEKNOLOJİ, YAZILIM VE ENERJİ ALANINDA STRATEJİK DÖNÜŞÜM HEDEFLENİYOR

Devir işlemlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Sekuro Plastik'in katma değeri yüksek yeni faaliyet alanlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geleceğe yönelik stratejik hedefler şu şekilde sıralandı:

"Hisse devir işlemlerinin tamamlanması akabinde SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.‘nin katma değeri yüksek yeni bir alanda faaliyet göstermesi hedeflenmektedir. Şirket faaliyetlerine ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi kapsamında, başta teknoloji, yazılım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler olmak üzere çeşitli şirketlerle olası stratejik iş birlikleri, ortaklıklar ve kurumsal işlem alternatiflerine yönelik planlamalar devam etmektedir."

Söz konusu stratejik dönüşüm sürecinde somut gelişmeler yaşandıkça gelişmelerin KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam edeceği bildirildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.