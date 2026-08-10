Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), 2026 yılı ikinci çeyreğine (ilk 6 aylık dönem) ilişkin finansal sonuçlarını 10 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirketin bilanço verilerinden öne çıkan kârlılık rakamları şu şekilde gerçekleşti:

• 2026 İlk 6 Ay Net Kârı: 01.01.2026 – 30.06.2026 döneminde 656.385.897 TL net kâr elde edildi.

• Önceki Yılın Aynı Dönemi: Şirket, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 646.583.134 TL net kâr açıklamıştı.

• Kâr Artış Oranı: Bu sonuçlarla birlikte Saat & Saat'in net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi.

HASILAT YÜZDE 7 BÜYÜDÜ

Kârlılıktaki artışın yanı sıra şirketin satış gelirlerinde de pozitif bir seyir izlendi. Saat ve Saat A.Ş.'nin toplam hasılatı, 2026 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 oranında büyüme kaydetti.

Şirketin kârlılığını koruyarak istikrarlı büyümesini sürdürmesi, açıklanan finansal tabloların öne çıkan başlığı oldu.

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