Mayıs ortasından bu yana doların değer kazanacağına oynayan (uzun pozisyon alan) JPMorgan, üç ayın ardından tavsiyesini "nötr" seviyesine çekti.

JPMorgan stratejistleri Meera Chandan ve Arindam Sandilya imzasını taşıyan değerlendirme raporunda, mayıs ortasından bu yana sürdürülen uzun dolar pozisyonunun hafif zararla kapatıldığı bildirildi.

Alınan bu kararda, cuma günü ABD’de açıklanan ve piyasalarda soğuk duş etkisi yaratan tarım dışı istihdam verisi belirleyici oldu:

• Beklenti: Temmuz ayında tarım dışı istihdamın 80 bin kişi artması yönündeydi.

• Gerçekleşen: İstihdam piyasasında 23 bin kişilik sürpriz bir kayıp yaşandı.

İstihdam tarafındaki bu sert kan kaybı, ABD ekonomisinin büyüme ivmesine ilişkin soru işaretlerini artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha fazla sıkılaşmaya gideceği yönündeki beklentileri de zayıflattı.

"DOLAR İÇİN HAREKET ALANI DARALDI"

Raporlarında, "Son dönemde ABD verilerinin beklentileri karşılayamaması nedeniyle taktiksel olarak pozisyonumuzu nötr hale getirdik" ifadesini kullanan JPMorgan stratejistleri, önümüzdeki dönemde dolar için daha dar bir hareket alanı öngördüklerini belirtti.

Bununla birlikte dev banka, doların faiz avantajından (carry trade) sağladığı direncin sürdüğünü vurgulayarak USD/JPY (Dolar/Yen) paritesindeki 164 seviyesindeki hedefini koruduğunu açıkladı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARALARINDA RİSK AZALTILDI

Gelişmekte olan ülke (EM) para birimlerine ilişkin genel pozitif duruşunu koruyan JPMorgan, buna karşın risk miktarını düşürdü. Küresel finansman koşulları, ABD-İran gerilimi ve ağustos ayının olumsuz döviz mevsimselliği gerekçesiyle 24 Temmuz'dan bu yana EM pozisyon büyüklüklerinin azaltıldığı belirtildi.

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