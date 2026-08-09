Dolar ve Euro fiyatları, haftanın son gününde yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Döviz piyasalarında son dönemde görülen hareketliliğin ardından "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar?" ve "Dolar alış satış fiyatı kaç lira?" sorularının yanıtları araştırılıyor.

9 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

TSİ 09.21 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar: Alış 47,6785 TL – Satış 47,7437 TL

Euro: Alış 55,1254 TL – Satış 55,2510 TL

DOLAR VE EURO'DA GÖZLER YENİ HAFTADA

Döviz piyasalarında yeni haftada yurt içindeki ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardaki dolar hareketleri takip edilecek. Özellikle ABD para politikasına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki değişimler, Dolar/TL ve Euro/TL fiyatlamalarında etkili olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.