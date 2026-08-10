Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içinde ekonomi gündemine ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yeni haftaya girilirken dolar ve euro fiyatları da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

10 Ağustos 2026 TSİ 07.28 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış: 47,7044 TL

Satış: 47,7279 TL

Euro

Alış: 55,1278 TL

Satış: 55,1829 TL

PİYASALARIN GÖZÜ YENİ HAFTANIN GELİŞMELERİNDE

Döviz piyasasında yeni haftanın seyri açısından yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek gelişmeler yakından takip edilecek. Özellikle ABD ekonomisine ilişkin veriler, Fed'e yönelik faiz beklentileri ve küresel dolar talebindeki değişimler dolar/TL ve euro/TL fiyatlamalarında etkili olabilir.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar ve piyasalardaki risk iştahı döviz kurlarının yönü açısından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.