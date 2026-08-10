Dolar ve euro yeni haftaya hareketli başladı. 10 Ağustos 2026 Pazartesi dolar ve euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alış satış fiyatları.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içinde ekonomi gündemine ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yeni haftaya girilirken dolar ve euro fiyatları da vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?
10 Ağustos 2026 TSİ 07.28 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;
Dolar
Alış: 47,7044 TL
Satış: 47,7279 TL
Euro
Alış: 55,1278 TL
Satış: 55,1829 TL
PİYASALARIN GÖZÜ YENİ HAFTANIN GELİŞMELERİNDE
Döviz piyasasında yeni haftanın seyri açısından yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek gelişmeler yakından takip edilecek. Özellikle ABD ekonomisine ilişkin veriler, Fed'e yönelik faiz beklentileri ve küresel dolar talebindeki değişimler dolar/TL ve euro/TL fiyatlamalarında etkili olabilir.
Yurt içinde ise ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar ve piyasalardaki risk iştahı döviz kurlarının yönü açısından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.