Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2026 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 11,67 milyar TL net zararın ardından bu yıl 491,99 milyon TL net kâr elde ederek yeniden kâra geçti. SASA'nın satışları yüzde 31 artarak 38,88 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK'teki yüzde 159'luk yükseliş operasyonel taraftaki güçlü toparlanmaya işaret etti.

SASA 11,67 MİLYAR TL ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

SASA'nın 2026 yılının ilk yarısındaki net dönem kârı 491 milyon 994 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 11 milyar 673 milyon 877 bin TL net zarar açıklamıştı.

Böylece SASA'nın net sonucu yıllık karşılaştırmada yaklaşık 12,17 milyar TL iyileşti ve şirket zarardan kâra geçti.

Önceki yılın aynı döneminde zarar açıklanması nedeniyle net kârdaki değişimin yüzdesel olarak karşılaştırılması ise anlamlı bir oran oluşturmuyor.

BRÜT KÂR YÜZDE 128 ARTTI

SASA'nın operasyonel performansındaki toparlanma brüt kâr rakamlarına da yansıdı.

Şirketin 2025/6 döneminde 2 milyar 600 milyon 326 bin TL olan brüt kârı, 2026/6 döneminde 5 milyar 929 milyon 39 bin TL'ye yükseldi.

Brüt kâr böylece yıllık bazda yüzde 128 arttı.

Satışların yüzde 31 büyüdüğü aynı dönemde brüt kârın yüzde 128 artması, şirketin brüt kârlılığındaki toparlanmanın gelir artışının oldukça üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

FAVÖK'TE YÜZDE 159'LUK ARTIŞ

SASA bilançosunda öne çıkan bir diğer kalem FAVÖK oldu.

Şirketin FAVÖK'ü 2025 yılının ilk yarısındaki 3 milyar 436 milyon 462 bin TL'den, 2026 yılının aynı döneminde 8 milyar 885 milyon 336 bin TL'ye çıktı.

Böylece FAVÖK yıllık bazda yüzde 159 artış gösterdi.

SASA'nın FAVÖK'ündeki artış tutarı yaklaşık 5,45 milyar TL olarak gerçekleşti.

Satışların yüzde 31 arttığı dönemde FAVÖK'ün yüzde 159 yükselmesi, şirketin 2026 yılının ilk yarısındaki operasyonel kârlılık performansında belirgin bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

NET PARASAL POZİSYON KAZANCI 23,82 MİLYAR TL OLDU

SASA'nın finansal sonuçlarında enflasyon muhasebesinin etkilerinin görüldüğü net parasal pozisyon kazancı yüksek seviyesini korudu.

2025 yılının ilk yarısında 26 milyar 323 milyon 204 bin TL olan net parasal pozisyon kazancı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10 azalarak 23 milyar 820 milyon 684 bin TL'ye geriledi.

Bu nedenle şirketin 491,99 milyon TL'lik net dönem kârı değerlendirilirken operasyonel performansın yanı sıra parasal pozisyon kalemlerinin finansal sonuçlar üzerindeki etkisi de önem taşıyor.

SASA'NIN NET BORCU 11,49 MİLYAR TL AZALDI

Bilanço tarafında dikkat çeken gelişmelerden biri net borçtaki gerileme oldu.

SASA'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde 147 milyar 640 milyon 958 bin TL seviyesinde bulunan net borcu, haziran sonu itibarıyla 136 milyar 155 milyon 78 bin TL'ye düştü.

Böylece şirketin net borcu bir önceki çeyreğe göre yüzde 8, tutar bazında ise yaklaşık 11,49 milyar TL azaldı.

Şirketin yüksek yatırım harcamaları ve duran varlık büyüklüğü göz önüne alındığında net borçtaki düşüş, bilanço tarafında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

ÖZKAYNAKLAR 192,68 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

SASA'nın özkaynaklarında ise çeyreklik bazda büyüme kaydedildi.

2026/3 döneminde 183 milyar 733 milyon 847 bin TL seviyesinde bulunan özkaynaklar, 2026/6 döneminde yüzde 5 artarak 192 milyar 675 milyon 743 bin TL'ye çıktı.

Şirket böylece yalnızca üç aylık dönemde özkaynaklarını yaklaşık 8,94 milyar TL artırdı.

DURAN VARLIKLAR 335,29 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

SASA'nın bilanço büyüklüğünün önemli bölümünü oluşturan duran varlıklar, mart sonundaki 333 milyar 589 milyon 541 bin TL'den, haziran sonunda 335 milyar 290 milyon 368 bin TL'ye yükseldi.

Duran varlıklarda yaklaşık yüzde 1 artış gerçekleşti.

Buna karşılık şirketin dönen varlıkları 45 milyar 18 milyon 83 bin TL'den 41 milyar 999 milyon 806 bin TL'ye geriledi. Dönen varlıklardaki düşüş yüzde 7 oldu.

SASA'NIN TOPLAM VARLIKLARI 377,29 MİLYAR TL

Şirketin toplam varlıkları 2026 yılının ilk çeyreğinde 378 milyar 607 milyon 624 bin TL seviyesindeydi.

Haziran sonu itibarıyla toplam varlıklar 377 milyar 290 milyon 174 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece şirketin toplam bilanço büyüklüğü çeyreklik bazda büyük ölçüde yatay seyretti.

Bilanço kompozisyonunda dönen varlıklar gerilerken, duran varlıklar ve özkaynaklarda artış kaydedildi.

SASA 2026/6 BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal Kalem 2026/6 Değişim Satışlar 38 milyar 875 milyon 677 bin TL %31 artış Brüt kâr 5 milyar 929 milyon 39 bin TL %128 artış FAVÖK 8 milyar 885 milyon 336 bin TL %159 artış Net parasal pozisyon kazancı 23 milyar 820 milyon 684 bin TL %10 düşüş Net dönem kârı 491 milyon 994 bin TL 2025/6'da 11 milyar 673 milyon 877 bin TL zarar Net borç 136 milyar 155 milyon 78 bin TL Çeyreklik %8 düşüş Özkaynaklar 192 milyar 675 milyon 743 bin TL Çeyreklik %5 artış Duran varlıklar 335 milyar 290 milyon 368 bin TL Yaklaşık %1 artış Dönen varlıklar 41 milyar 999 milyon 806 bin TL %7 düşüş Toplam varlıklar 377 milyar 290 milyon 174 bin TL -

SASA HİSSESİNDE SON DURUM

SASA payları 7 Ağustos itibarıyla 2,58 TL seviyesinde bulunurken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 135,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

SASA'nın PD/DD oranı 0,70, FD/FAVÖK çarpanı ise 20,66 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin 2026 ilk yarı sonuçlarında satışlardaki yüzde 31'lik artışa karşılık brüt kârın yüzde 128 ve FAVÖK'ün yüzde 159 yükselmesi operasyonel tarafta öne çıktı. Net borcun yüzde 8 azalması ve özkaynakların yüzde 5 büyümesi bilanço tarafındaki diğer önemli değişimler olurken, 136,16 milyar TL seviyesindeki net borç önümüzdeki dönemlerde takip edilecek önemli kalemlerden biri olmaya devam ediyor.