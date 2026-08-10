Borsa İstanbul'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü iki şirketin hissedarları için temettü günü oldu.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) temettü ödemesinin 1. taksitini gerçekleştirirken, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) de yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtıyor.

Temettü ödemeleriyle birlikte her iki şirketin paylarında teorik fiyat düzeltmesi yapıldı.

GOKNR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

Göknur Gıda'nın bugün gerçekleştirilen 1. taksit temettü ödemesinde pay başına brüt tutar 0,3062928 TL olarak belirlendi.

Şirket payları için temettü sonrası teorik fiyat ise 22,494 TL olarak hesaplandı.(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

GOKNR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3062928 TL Teorik Fiyat: 22,494 TL

PCILT TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

PC İletişim'in yatırımcılarına gerçekleştirdiği nakit temettü ödemesinde pay başına brüt kâr payı 2,5348542 TL oldu.

PCILT paylarında temettü sonrası teorik fiyat 30,145 TL olarak belirlendi. (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)