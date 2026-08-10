Küresel piyasalarda İran, Hürmüz Boğazı ve Gazze'ye ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, yurt içinde yatırımcıların odağında Sanayi Üretim Endeksi bulunuyor. Haftanın devamında ise ABD enflasyon verileri, MSCI Endeks Değişikliği ve TCMB Enflasyon Raporu öne çıkacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yeni güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

PİYASALARDA NE OLDU?

Jeopolitik gelişmeler yeni haftada küresel piyasaların gündemindeki yerini koruyor. İran, Hürmüz Boğazı üzerinden İran ile Umman arasında kullanılacak yeni deniz geçiş güzergahlarını belirleyen nihai anlaşmaya yaklaşıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamasında, önceki tutumundan farklı olarak ilişkileri sessiz bir şekilde yürütmeyi benimsediklerini söyledi.

Orta Doğu gündeminde Gazze'ye ilişkin gelişmeler de izleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

Gazze Barış Kurulu Temsilcisi ise Hamas'ın silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'den çekileceğini savundu.

Enerji cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre BAE'nin Adnoc Gas şirketi kapasitesini artırmak amacıyla 8 milyar dolarlık ek yatırım duyurdu.

BUGÜN PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?

Yurt içinde günün önemli verisi Sanayi Üretim Endeksi olacak. Açıklanacak verinin ardından Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar ve ekonomi görünümüne ilişkin beklentiler takip edilecek.

Haftanın devamında ise hem yurt içi hem de küresel piyasalar açısından kritik başlıklar bulunuyor.

ABD'de 12 Ağustos'ta TÜFE verisi açıklanacak. Aynı gün MSCI Endeks Değişikliği gerçekleştirilecek.

Yurt içinde ise gözler 13 Ağustos'taki TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı'na çevrilecek. Toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin vereceği mesajlar piyasaların odağında olacak.

Küresel gelişmeler, jeopolitik haber akışı ve haftanın kritik veri gündemi öncesinde Borsa İstanbul'da temkinli bir başlangıç beklentisi öne çıkıyor.

BIST 100 endeksinin bu sabah güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 7 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

CITAS (Çitlekçi) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 10 – 11 – 12 Ağustos’ta toplanacak.

KPEKS (Kapeks Kimya) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

TKNKA – (Teknika Plast Teknik) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

VEYAS (Türker Vangölü Enerji) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

ASTOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,2 milyar TL’den 40 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

AGESA – Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %44 artışla 18,5 milyar TL’ye yükseldi.

ANHYT – Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %30 artışla 14,0 milyar TL’ye yükseldi.

AKBNK – Bankanın takipteki alacak portföyünün 1,2 milyar TL’lik kısmının 218 milyon TL’ye VYŞ’lere satıldığı açıklandı.

AZTEK – Şirket ile Bose Products arasında Distribütörlük Anlaşması imzalandığı açıklandı.

ALARK – Şirketin, ALCAR sermayesinin %42,03'ünü temsil eden payların Carrier'dan satın alınmasına ilişkin olarak bağlayıcı pay alım sözleşmesi (16,8 milyon dolar) imzaladığı, zorunlu pay alım teklifinin 3,7 dolar olarak belirlendiği açıklandı.

BRSAN – Şirketin 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

BARMA – Vega Portföy tarafından 9.758.000 adet payın pay başına 24,60 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya satılması kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, Türkiye'nin 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda ödül aldığı açıklandı.

BESTE – Araç Muayene İstasyonu Alt İşletmeciliği Faaliyeti için Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları ile şirket bağlı ortaklığı Beste Araç Muayene İstasyonları arasında Araç Muayene İstasyonu Alt İşletmeciliği Faaliyeti İçin Turka Birinci Bölge Araç Muayene İstasyonları İşletim ile şirket bağlı ortaklığı Esbi Araç Muayene İstasyonları arasında Araç Muayene İstasyonu Alt İşletmeciliği Ana Sözleşmeleri imzalandığı açıklandı.

CWENE & HEDEF – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

CUSAN – Kırklareli Lüleburgaz’daki yeni üretim tesisinin yapım süreci ve işyeri ruhsat işlemlerinin tamamlanarak üretime başlandığı açıklandı.

EBEBK – Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre mağaza ve ticaret kanallarından gerçekleştirilen satış adetinin %21 artışla 11,1 milyona yükseldiği açıklandı.

EBEBK – Ocak – Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre mağaza ve ticaret kanallarından gerçekleştirilen satış adetinin %21 artışla 71,8 milyona yükseldiği açıklandı.

EDATA – Osman Sungur ve Tahir Fatih Mutlu tarafından şirket sermayesinin %63,85’ine karşılık gelen paylarının üç alıcıya devrine ilişkin Rekabet Kurumu’na yapılan izin başvurusunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.

ETYAT – Ayhan Gökçek tarafından 838.521 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ETYAT – Cem Çalış tarafından 465.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FONET – Şirketin, Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 36 Ay süreli yapılan SBYS ve YBYS Hizmet Alımı ihalesine katılarak 137,7 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.

ISATR & ISBTR & ISCTR – Cahit Çınar’ın Genel Müdür olarak atandığı açıklandı.

ISMEN – 55 gün vadeli 10 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

IDGYO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %80’inin banka kredi kapsamında, %17’sinin İzmir Aliağa Lojistik depo yapımında, %3’ünün genel yönetim giderlerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

IEYHO – Borsa tarafından şirket paylarına 9 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.

ISCTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 15 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KLYPV – Şirket ile yurt dışında bir tedarikçi arasında 2023 yılında imzalanan Polisilikon Tedarik Sözleşmesinin karşılıklı mutabakat ile sona erdirildiği açıklandı.

KARTN – Şirket bağlı ortaklığı Selka İç ve Dış Ticaret’in paylarının tamamının 6 milyon dolara satıldığı açıklandı.

KCHOL – Şirketin, topluluk şirketlerinin ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Temel Ticaret'e ait FROTO (23.558.850 adet pay) paylarını 1,9 milyar TL’ye aldığı açıklandı.

NUGYO – Şirketin, %50 oranında ortağı olduğu NP Adi Ortaklığı tarafından geliştirilecek olan Urla 77 Konut Projesi'ne ilişkin yapı ruhsatlarının işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

OZRDN – Bizofol Yalıtım Ürünleri’nin 68,4 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

RAYSG – Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %4,6 azalışla 24,2 milyar TL’ye geriledi.

SISE – Hakan Aran’ın YK başkanı olarak atandığı açıklandı.

SMRTG – Smart Holding tarafından şirkete 486,8 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

THYAO – Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %4,8 artışla 3,4 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,6 puan azalışla %89,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %4,5 artışla 6,0 milyona, yolcu doluluk oranı 1,2 puan artışla %86,2’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı %4,6 artışla 9,5 milyona, yolcu doluluk oranı 1,0 puan artışla %86,5’e yükseldi.

THYAO – Ocak – Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %3,8 artışla 18,6 milyona, yolcu doluluk oranı 0,5 puan artışla %85,7’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %6,2 artışla 35,4 milyona, yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla %84’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı %5,4 artışla 54,0 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan artışla %84,2’ye yükseldi.

VESTL – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 369 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZERGY – Şirketin Kocaeli İzmit’teki Dora Hill projesinde, imar mevzuatına aykırılıkların tadilat ruhsatı ile giderilmesi sonrasında tapu kayıtlarındaki şerhin kaldırılması için talep edilen ek sürenin SPK tarafından onaylandığı, şerhin kaldırılmasına yönelik işlemler ilgili idare nezdinde devam ettiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

DERHL – Şirket sermayesi bugün 197,3 milyon TL’den %401,41 oranında bedelsiz olarak 791,9 milyon TL artışla 989,2 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,15 TL’ye denk gelmekte.

HALKB – Bankanın sermaye artırımına ve hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin karar alığı, banka sermayesinin 7,2 milyar TL’den %25 oranında bedelli olarak 1,8 milyar TL nakden artışla 9,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SEKFK – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 269.072 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

VKGYO – Şirket sermayesi bugün 3,5 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,98 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat PCILT 2,5349 2,1546 %7,76 10.08.2026 32,68 30,15 GOKNR 0,3063 0,2603 %1,34 10.08.2026 22,80 22,49 AKMGY 3,7000 3,7000 %1,43 11.08.2026 - -

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa şirketlerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alım-satım bildirimlerinden derlenenler şu şekilde;

AVGYO – Aytu Tuna tarafından 20.000.000 adet pay virman yolu ile alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,92’ye yükseldi.

AVGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 20.000.000 adet pay virmanlanırken, şirket sermayesindeki payı %24,83’e geriledi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 32,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 867.729 adet pay 36,80 – 37,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 32,70 – 34,32 TL fiyat aralığından 100.677 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,44’e yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 18,32 – 18,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 240.769 adet pay 16,90 – 17,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Hedef Portföy tarafından 802.609 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

REEDR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

SKYLP – Pusula Portföy tarafından 205.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,98’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler; Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) saat 13:00'te genel kurul yapacak. Toplantıda şirketin 2025 yılı kârına ilişkin yönetim kurulu teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacak.

(İNFO YATIRIM)