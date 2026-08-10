Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin brüt prim üretim sonuçlarını açıkladı. Şirketin ocak-temmuz dönemindeki brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 107,11 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye Sigorta böylece bir yılda brüt prim üretimini yaklaşık 24,63 milyar TL artırdı.

TÜRKİYE SİGORTA'NIN PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Türkiye Sigorta, 2025 yılının aynı döneminde 82 milyar 486 milyon 856 bin 314 TL brüt prim üretimi gerçekleştirmişti.

2026 yılının ilk 7 ayında bu rakam 107 milyar 113 milyon 524 bin 713 TL'ye yükseldi.

Böylece şirketin brüt prim üretimindeki yıllık artış yüzde 30 olarak gerçekleşti.

7 AYDA 107,11 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Rakamlar, Türkiye Sigorta'nın brüt prim üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 24,63 milyar TL artırdığını gösterdi.

Şirketin ilk 7 aylık performansı şöyle gerçekleşti:

2025 Ocak-Temmuz brüt prim üretimi: 82 milyar 486 milyon 856 bin 314 TL

2026 Ocak-Temmuz brüt prim üretimi: 107 milyar 113 milyon 524 bin 713 TL

Yıllık değişim: Yüzde 30 artış

Prim üretimindeki tutarsal artış: Yaklaşık 24,63 milyar TL

BRANŞ BAZINDA SONUÇLAR DA AÇIKLANDI

Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin brüt prim üretim tablosunun ana branşlar bazında ve 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak KAP açıklamasının ekinde sunulduğunu bildirdi.

Açıklanan 107,11 milyar TL'lik toplam brüt prim üretimi bağımsız denetimden geçmemiş finansal verilerden oluşuyor.