Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (GOLDA) halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı bildirimle 30 günlük fiyat istikrarı döneminin tamamlandığını duyurdu.

Golda Gıda payları 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilmiş ve 8 Temmuz 2026 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştı.

İzahnamede ilan edilen ve halka arz konsorsiyumu tarafından yapılması planlanan 30 günlük fiyat istikrarı süresi 7 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen sona erdi.

HERHANGİ BİR ALIM YAPILMADI

Hisselerin borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre zarfında herhangi bir fiyat istikrarını sağlayıcı alım işlemi gerçekleştirilmedi.

Herhangi bir fiyat istikrarı alımına ihtiyaç duyulmadan tamamlanan 30 günlük sürecin ardından, GOLDA paylarının borsadaki seyri yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor.

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