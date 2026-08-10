Teknik filtrelere takılan hisseler; 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının (EMA) üzerinde seyrederek yükseliş trendini teyit ediyor.

Aynı zamanda MACD göstergesi pozitif bölgede (0'ın üzerinde) yer alırken; RSI, Stokastik ve Stokastik RSI göstergelerinin henüz "aşırı alım" (düzeltme riski taşıyan) eşiklerinin altında kalması, hisselerdeki yukarı yönlü ivmenin sağlıklı bir zeminde ilerlediğine işaret ediyor.

10 Ağustos İtibarıyla "AL" Sinyali Veren BIST 100 Hisseleri:



• Koç Holding (KCHOL)

• Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)

• Odine Solutions (ODINE)

• Coca-Cola İçecek (CCOLA)

• Anadolu Efes (AEFES)

• Europower Enerji (EUPWR)

• Efor Yatırım Sanayi Ticaret (EFOR)

• Aksa Akrilik Kimya Sanayii (AKSA)

GÖSTERGELER NEDEN ÖNEMLİ?

• Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA): Fiyatın 9, 21, 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalması, kısa ve uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğunu teyit eder.

• MACD (0'ın Üzerinde): Kısa vadeli alım talebinin uzun vadeli talepten daha güçlü olduğunu ve boğa piyasası koşullarının hakim olduğunu gösterir.

• RSI & Stokastik RSI (Aşırı Alım Bölgesi Altında): RSI'nın 70'in, Stokastik ve Stokastik RSI'ın ise 80'in altında olması, hisselerin henüz "doyum noktasına" ulaşmadığını ve olası sert düzeltme risklerinin şu an için düşük olduğunu ortaya koyar.

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