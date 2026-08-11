Big Medya Teknoloji (BIGTK), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 78,2 milyon TL net zarar açıklarken, yılın ilk 6 aylık döneminde ise 108,4 milyon TL net kâr elde etti. BIGTK'nin ikinci çeyrekte hasılatının gerilemesi ve esas faaliyet tarafında zarara dönmesi dikkat çekti.

BIGTK İKİNCİ ÇEYREKTE 78,2 MİLYON TL ZARAR ETTİ

Big Medya Teknoloji'nin (BIGTK) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan finansal sonuçlarına göre şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 158 milyon 193 bin 603 TL hasılat elde etti.

Şirketin 2025 yılının aynı dönemindeki hasılatı 245 milyon 666 bin 237 TL seviyesindeydi. Buna göre BIGTK'nin ikinci çeyrek hasılatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 35,6 geriledi.

BIGTK, Nisan-Haziran 2026 dönemini 78 milyon 168 bin 594 TL net zararla tamamladı. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 16 milyon 921 bin 818 TL zarar açıklamıştı.

ESAS FAALİYETLERDE 62,8 MİLYON TL ZARAR

Şirketin ikinci çeyrek operasyonel sonuçlarında da zayıflama görüldü.

BIGTK, 2026'nın ikinci çeyreğinde 39 milyon 459 bin 224 TL brüt kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde brüt kâr 125 milyon 943 bin 318 TL seviyesindeydi.

Şirketin esas faaliyet sonucu ise 2026'nın ikinci çeyreğinde 62 milyon 752 bin 550 TL zarar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 269 bin 664 TL esas faaliyet zararı kaydedilmişti.

BIGTK'NİN ÖZKAYNAKLARI 1,5 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

30 Haziran 2026 itibarıyla BIGTK'nin toplam varlıkları 2 milyar 131 milyon 624 bin 898 TL olarak gerçekleşti. Şirketin toplam varlıkları 2025 sonunda 1 milyar 939 milyon 829 bin 783 TL seviyesindeydi.

Şirketin toplam yükümlülükleri 625,5 milyon TL olurken, özkaynakları 2025 sonundaki 1 milyar 375,6 milyon TL'den 1 milyar 506,1 milyon TL'ye yükseldi.

BIGTK'nin kısa vadeli borçlanmaları ise aynı dönemde 91,6 milyon TL'den 68,9 milyon TL'ye geriledi.

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