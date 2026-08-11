Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan yaklaşık 300 dolarlık yükseliş, piyasada yeniden 5.000 dolar seviyesini gündeme taşıdı. Catalyst Funds Kurucu Ortağı ve Yatırım Direktörü David Miller, ons altının 5.000 dolara ulaşabileceğini ancak bunun kısa vadede değil, iki ila iki buçuk yıllık süreçte gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

ALTIN İÇİN 5.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Kitco News'e konuşan Miller, geçen haftaki güçlü yükselişin ardından altının önceki zirvelerine dönmesinin zaman alabileceğini belirtti.

Ons altında 5.000 dolar seviyesini mümkün gördüğünü söyleyen Miller, "Ons başına 5.000 doları görebiliriz ancak oraya geri dönmemiz iki, iki buçuk yıl sürebilir" ifadelerini kullandı.

Miller'a göre altını bu seviyelere taşıyabilecek temel dinamiklerin başında kamu açıkları, enflasyon ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi geliyor.

Özellikle merkez bankalarının agresif altın alımları önceki yükselişte önemli rol oynarken, bu taraftaki aciliyet azalmış olsa da ülkelerin dolar cinsinden varlıklara olan bağımlılıklarını azaltma eğilimi devam ediyor.

Miller, bu süreçte Çin'in uzun vadede önemli altın alıcılarından biri olmayı sürdürebileceğini düşünüyor.

TSİ 08.50 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle;

Gram altın

Alış: 6.721,82 TL

Satış: 6.722,80 TL

Değişim: %-0,13

Çeyrek altın

Alış: 10.754,92 TL

Satış: 10.991,78 TL

Değişim: %-0,13

Ons altın

Alış: 4.412,56 dolar

Satış: 4.413,43 dolar

Değişim: %-0,31

ABD'NİN BORÇ VE ENFLASYON SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Altındaki uzun vadeli beklentinin bir diğer ayağını ABD ekonomisi oluşturuyor.

Miller, hükümetlerin yüksek borç yükleri karşısında üç temel seçeneği bulunduğunu belirtti: Borcun reel değerini enflasyon yoluyla azaltmak, üretkenliği güçlü şekilde artırmak veya harcamaları kısarak kemer sıkma politikalarına yönelmek.

Yapay zekanın sağlayabileceği üretkenlik artışının bu denklemde önemli olabileceğini ifade eden Miller, ekonomik büyümenin güçlü kalması durumunda enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefi yerine yüzde 3 civarında seyretmesinin uzun vadede yönetilebilir olabileceğini düşünüyor.

Ancak kalıcı enflasyon, yatırımcı açısından tahvil gibi sabit getirili araçların reel getirisini aşındırırken altın gibi reel varlıklara olan ilgiyi destekleyebilir.

ONS 5.000 DOLAR OLURSA GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Miller'ın 5.000 dolarlık ons tahmini Türkiye'deki altın yatırımcısı açısından farklı bir anlam taşıyor. Çünkü gram altının fiyatında ons kadar dolar/TL kuru da belirleyici.

Dolar/TL'nin yaklaşık 47,74 TL olan mevcut seviyesinde kaldığı varsayıldığında, ons altının 5.000 dolara ulaşması gram altında yaklaşık 7.675 TL'lik teorik fiyata karşılık geliyor.

ALTINDA BU YIL İÇİN BEKLENTİ NE?

Miller, 5.000 dolarlık seviyeyi daha uzun vadeli bir hedef olarak görürken, bu yıl için daha sınırlı bir yükseliş öngörüyor.

Altın fiyatının yıl genelinde orta ila yüksek tek haneli oranlarda büyüyebileceğini belirten Miller'a göre geçen haftaki sert rallinin ardından piyasada bir süre dengelenme yaşanması mümkün.

Buna karşın merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, yüksek kamu açıkları ve enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisi, altının uzun vadeli görünümünü belirleyecek temel unsurlar olmaya devam edecek.