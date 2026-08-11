Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum, şahsi mülkiyetinde bulunan toplam 100 milyon adet BOSSA payını, grup şirketi Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmek üzere harekete geçti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu pay transferinin borsa dışı virman yoluyla satış şeklinde planlandığı ifade edildi.

İsrafil Uçurum tarafından yapılan bildirimde, toplam 100 milyon lotluk devrin detayları iki ayrı başvuru halinde şu şekilde aktarıldı:

• 25.000.000 Adet Pay: Grup şirketi Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye borsa dışı virman yoluyla satışı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapıldı.

• 75.000.000 Adet Pay: Yine grup şirketi Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye borsa dışı virman yoluyla satışı için SPK’ya başvuru süreci başlatıldı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Gerçekleştirilmesi planlanan bu işlem bir borsa satışı olmayıp, doğrudan grup şirketleri arasında gerçekleştirilecek borsa dışı virman niteliği taşımaktadır. Devir işleminin tamamlanması için SPK onay sürecinin sonuçlanması beklenmektedir.

Gerçekleştirilecek olan bu 100 milyon lotluk transferle birlikte, BOSSA’nın ortaklık yapısında grup içi pay dengelerinin Oğuz Tekstil lehine yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

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