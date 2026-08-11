Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde yükselişini üçüncü güne taşıdı. Küresel piyasalarda ons altın iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkarken, yurt içinde gram altın 6.775 TL'yi aştı. Piyasalarda gözler Fed'in faiz politikasına yön verebilecek ABD TÜFE ve üretici fiyatları verilerine çevrildi.

ALTINDA YÜKSELİŞ ÜÇÜNCÜ GÜNE TAŞINDI

Altın, ABD'de faiz beklentilerinin değişmesi ve güvenli liman talebinin desteğiyle salı günü üst üste üçüncü seansta değer kazandı.

Spot altın yüzde 1 yükselişle ons başına 4.432,74 dolara kadar çıkarken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,7 artışla 4.492,60 dolara yükseldi. Böylece ons altın iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda şimdi ABD'den gelecek enflasyon verileri bekleniyor. Çarşamba günü tüketici fiyat endeksi (TÜFE), perşembe günü ise üretici fiyatları açıklanacak.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Geçen hafta ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Faizlerin daha düşük seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altına talebi artırdı.

Analistler, ABD ekonomisinin soğuduğuna işaret eden ancak enflasyonda yeniden hızlanma göstermeyen verilerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini ve bu tablonun altın fiyatlarını destekleyebileceğini değerlendiriyor.

ALTIN İÇİN 5.000 DOLAR TAHMİNİ

IG analisti Tony Sycamore, son yükselişte 4.000 dolar seviyelerindeki geri çekilmeyi kaçıran yatırımcıların alımlarının, açığa satış pozisyonlarının kapatılmasının ve güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.

Sycamore, orta vadede ons altında yükselişin daha da güçlenebileceğini ve fiyatın 5.000 dolara doğru hareket edebileceğini öngördü.

JEOPOLİTİK GERİLİM DE GÜNDEMDE

Altının seyrinde jeopolitik gelişmeler de takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasındaki barış anlaşmasının şartlarına ilişkin karşılıklı açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin seyrine ilişkin belirsizliği artırdı.

Güvenli liman talebini destekleyen bu gelişmelerin yanı sıra diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Gümüş yüzde 0,9, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 0,8 değer kazandı.

GRAM ALTIN 6.775 TL'Yİ AŞTI

Küresel piyasalardaki yükseliş yurt içinde altın fiyatlarına da yansıdı. Serbest piyasada gram altının satış fiyatı 11 Ağustos sabahı 6.775,19 TL'ye yükseldi.

TSİ 07.36 itibarıyla güncel altın alış-satış fiyatları şöyle;

Ons altın: 4.412,56 dolar / 4.413,43 dolar

Gram altın: 6.774,47 TL / 6.775,19 TL

Çeyrek altın: 10.838,89 TL / 11.077,57 TL

Yarım altın: 21.609,28 TL / 22.154,42 TL

Tam altın: 43.648,00 TL / 44.066,00 TL

Cumhuriyet altını: 43.355,55 TL / 44.174,77 TL

Ziynet altını: 43.354,04 TL / 44.173,33 TL

Ata altın: 43.613,55 TL / 44.721,98 TL

14 ayar bilezik gramı: 3.682,08 TL / 4.899,21 TL

22 ayar bilezik gramı: 6.127,62 TL / 6.341,94 TL

Gremse altın: 108.784,00 TL / 109.827,00 TL