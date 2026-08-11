Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin mesajlar ve Orta Doğu'daki gelişmeler izlenirken, yurt içinde gözler perakende satışlar verisine çevrildi. Yatırımcıların ajandasında ayrıca ABD'de açıklanacak TÜFE, MSCI endeks değişiklikleri ve TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı bulunuyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fed Başkanı Warsh ile görüştüğünü açıkladı.

Cleveland Fed Başkanı Hammack ise para politikasına ilişkin açıklamasında, ilerleyen dönemde daha sert faiz artırımlarına ihtiyaç duyulmasının önüne geçmek için faiz oranlarının kademeli olarak yükseltilmeye başlanmasının zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.

Fed cephesinden gelen mesajların ardından piyasaların odağında ABD enflasyon verileri bulunuyor. ABD'de TÜFE verisi 12 Ağustos'ta açıklanacak.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda "Yüzde 100 kontrol ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca İran'ın son beş ayda yaşanan askeri çatışmalardaki zararları için tazminat talebine karşılık, ABD'nin de geçmişte hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerleri nedeniyle İran'dan tazminat talep edeceğini belirtti.

NVIDIA'DAN 500 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA HAMLESİ

Teknoloji tarafında Nvidia'nın yeni hamlesi dikkat çekti. Şirket, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi amacıyla 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek için 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

ERDOĞAN'DAN 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret hacminde bu yıl 5 milyar dolar hedeflediklerini açıkladı.

Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu konusunda Avrupa Birliği'nin atacağı adımların tüm tarafların menfaatine olacağını ifade etti.

BUGÜN PİYASALARDA NELER TAKİP EDİLECEK?

Japonya'da piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise Perakende Satışlar verisi takip edilecek.

Piyasaların önündeki takvimde 12 Ağustos'ta açıklanacak ABD TÜFE verisi ve aynı gün gerçekleşecek MSCI Endeks Değişikliği öne çıkıyor. Yurt içinde 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı yatırımcıların odağında olacak.

Borsa İstanbul tarafında ise BIST 100 endeksinin güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinin 10 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

CITAS (Çitlekçi) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

KPEKS (Kapeks Kimya) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

TKNKA – (Teknika Plast Teknik) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

VEYAS (Türker Vangölü Enerji) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

BINHO & TLMAN & TRILC & BURCE & BALAT & AVTUR & CASA & MARTI – 2. çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 11 Adet Mobil Hibrit Modülü Temini ihalesini 351,1 milyon TL ile kazanarak sözleşme imzaladığı açıklandı.

AKGRT – Temmuz ayında prim üretimi %39 artışla 3,1 milyar TL’ye, Ocak – Temmuz döneminde %43 artışla 25,2 milyar TL’ye yükseldi.

ATATR – Şirketin Dorak Madencilik’e ait Sivas’taki çalışma alanının genişletilmesine ilişkin aldığı ÇED Gerekli Değildir kararının mahkeme tarafından iptal edildiği açıklanırken, kararın yalnızca alan genişletme sürecini kapsadığı, mevcut üretim faaliyetleri ve üretim kapasitesi üzerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, Sivas Valiliği’nin karara itiraz etmesi halinde şirket hukuki sürece feri müdahil olarak katılacağı, yargı sürecinin sonucuna göre, çalışma alanının genişletilmesi için gerekli ÇED sürecinin yeniden yürütüleceği belirtildi.

BARMA – Vega Portföy tarafından 9.758.000 adet payın pay başına 24,60 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya satılması bugün satılacağı açıklandı.

BFREN – Şirketin 267,8 milyon TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.

CCOLA – Şirketin, 2026 yıl sonu beklentilerinde değişikliğe gidilmediği açıklandı (satış hacminde konsolide bazda orta – tek haneli hacim büyümesi, Türkiye’de düşük orta tek haneli büyüme, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli büyüme, yatay FVÖK marjı).

CRFSA – Yeni Mağazacılık tarafından şirkete ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanınması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CFRSA – Yeni Mağazacılık tarafından şirkete 7,1 milyon TL sermaye avansı verildiği açıklandı.

CELHA – Şirketin üretim faaliyetlerinin 3 vardiya yerine 2 vardiya düzeninde sürdürüleceği açıklandı.

EKDMR – Halka arzdan elde edilen fonun 251,5 milyon TL’sinin yenilenebilir enerji yatırımlarında, 546,6 milyon TL’sinin hammadde tedariki ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

EMNIS – Şirketin, Kuzey Afrika’da bir firma ile 1 yıllık münhasır ticari temsilcilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

EKGYO – 115 gün vadeli 5 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

ENJSA – Şirket, 2026 yılı beklentilerinde revizyona giderken, Faaliyet Gelirleri beklentisini 75–80 milyar TL’den 80–85 milyar TL’ye, Baz Alınan Net Kar beklentisini ise 11–13 milyar TL’den 13–15 milyar TL’ye yükseltirken, 30–35 milyar TL yatırım harcaması ve yıl sonunda 110–120 milyar TL düzenlemeye tabi varlık tabanı hedefleri korundu.

FORTE – Şirketin, DMO tarafından düzenlenen ihaleyi 124,4 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

GWIND – Şirketin 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

GUNDG – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 10 Eylül’e kadar uzatıldı.

HKTM – Şirketin, 956.000 euro tutarında iş aldığı açıklandı.

HEDEF – Colendi Menkul unvanının Kuzey Menkul olarak değiştirildiği açıklandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 837 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

IMASM – Şirketin, 4,9 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

KARTN – İstanbul Küçükçekmece’deki 12.725 m 2 ’lik gayrimenkulünün 642,1 milyon TL bedelle satıldığı, satış sonucunda 508,8 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 42,90 TL fiyattan 23.308.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,85’e yükseldi.

KARCL – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

LINK – Şirket ile Ziraat Katılım Bankası arasında oluşturulan iş birliği kapsamında vergi ve SGK ödemelerinin Ziraat Katılım Bankası altyapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilmesine yönelik entegrasyonun tamamlandığı açıklandı.

OZATD – Şirketin, 4,6 milyon dolar tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 738 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNSUT – 1,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine kara verildiği açıklandı.

PRDGS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 2.738.000 adet payın Borsa’da satışı amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SVGYO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 17,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 239,3 milyon TL’sinin Kandilli Projesi’nin maliyetlerinin finansmanında kullanıldığı açıklandı.

SEKUR – Şirket bağlı ortaklığı Polifilm Ambalaj’daki %99,82 oranındaki 4,2 milyon dolar bedelle Murat Hakan Çil’e devretme kararı aldığı, şirkete ait haklar, makine, teçhizat, taşıt ve demirbaşlardan oluşan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların tamamının 7 milyon dolara Polifilm’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

SEKUR – Murat Hakan Çil’in şirketteki paylarının tamamının olası devrine ilişkin görüşmeler kapsamında Murat Hakan Çil’in sahip olduğu 51.000.000 adet halka kapalı payın tamamının BULGS’ye devri için sözleşme imzalandığı açıklandı.

SNICA – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %50’sinin banka kredi ödemelerinde, %50’sinin işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

TAVHL – Şirketin, 2026’da hizmet verilen yolcu sayısının 2025’e göre %2 arttığı açıklandı.

TURSG – Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %30 artışla 107,1 milyar TL’ye yükseldi.

TKFEN – Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat’ın Fernas İnşaat ile birlikte oluşturduğu iş ortaklığınca Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 54,4 milyar TL bedelle kazandığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Salih Malkoçoğlu’nun 4,3 milyon euroya satıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ONCSM – Şirket sermayesinin 23,8 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 286,2 milyon TL artışla 310,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SEKFK – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 100 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 269.072 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

SNICA – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 600 milyon TL nakden artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

VSNMD – Şirket sermayesi bugün 117 milyon TL’den %55 oranında bedelsiz olarak 64,3 milyon TL artışla 181,3 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 49,677 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat AKMGY 3,7000 3,7000 %1,43 11.08.2026 258,25 TL 254,55 TL

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da pay alım ve satım işlemleri devam ederken, 10 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamalardan derlenen duyurular şöyle;

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 47.757.177 adet alış ve 30.473.738 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,21’e yükseldi.

ALVES – Hedef Portföy tarafından 12.454.550 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,37’ye geriledi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 245.000 adet pay 32,54 – 33,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Geri alınan 500.000 adet pay, 96,47 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 37,7 milyon TL kazanç elde edildi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.422 adet pay 3,30 TL fiyattan geri alındı.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.475.000 adet pay 9,70 – 9,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000 adet pay 71,30 TL fiyattan geri alındı.

BALSU – Hedef Portföy tarafından 5.000.000 adet alış ve 42.742.032 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,49’a geriledi.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 162.596 adet pay 36,88 – 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CWENE – Bulls Portföy tarafından 10.994.193 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,92’ye geriledi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,61 – 17,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 17,00 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,28’e yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 737.106 adet pay 33,76 – 34,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 43,52 – 43,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

TEHOL – Hedef Portföy tarafından 13.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 10,63 TL fiyattan geri alındı.

(İNFO YATIRIM)