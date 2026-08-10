Halkbank'ın 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından HALKB hissesine yönelik yeni raporlar yayımlandı.

Kurumların değerlendirmelerinde belirgin bir ayrışma dikkat çekti. Bazı aracı kurumlar mevcut hedeflerini korurken, üç kurum hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti.

HALKB'nin değerlendirmelerde baz alınan son fiyatı ise 34,28 TL seviyesinde bulunuyor.

HALKB İÇİN 9 KURUMDAN HEDEF FİYAT

10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan hedef fiyatlar şöyle;

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye Prim Potansiyeli Pusula Yatırım 100,00 TL 100,00 TL Al %191,75 PhillipCapital 52,40 TL - Endekse paralel getiri %52,85 İş Yatırım 46,00 TL 46,00 TL Tut %34,18 Şeker Yatırım 46,38 TL 48,80 TL Tut %35,29 Vakıf Yatırım 43,70 TL 47,80 TL Tut %27,47 Deniz Yatırım 41,30 TL 41,30 TL Al %20,47 Yapı Kredi Yatırım 40,00 TL 41,00 TL Tut %16,68 Ak Yatırım 34,00 TL - Endeks altı getiri - Garanti BBVA Yatırım 32,50 TL 32,50 TL Endeks altı getiri -

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 100 TL

Kurumlar arasında en yüksek hedef fiyat 100 TL ile Pusula Yatırım'dan geldi. Kurum "al" tavsiyesini sürdürürken, 34,28 TL'lik son fiyata göre yüzde 191,75 prim potansiyeli hesapladı.

İkinci en yüksek tahmin ise PhillipCapital tarafından açıklandı. Kurumun 52,40 TL'lik hedefi yüzde 52,85 prim potansiyeline işaret ederken tavsiyesi "endekse paralel getiri" oldu.

Deniz Yatırım da "al" tavsiyesini koruyarak hedef fiyatını 41,30 TL seviyesinde bıraktı.

ÜÇ KURUM HALKBANK HEDEF FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Bilanço sonrasında hedef fiyatını aşağı çeken kurumlar da oldu.

Vakıf Yatırım, HALKB hedefini 47,80 TL'den 43,70 TL'ye, Yapı Kredi Yatırım 41 TL'den 40 TL'ye, Şeker Yatırım ise 48,80 TL'den 46,38 TL'ye düşürdü. Üç kurum da "tut" tavsiyesini sürdürdü.

İş Yatırım ise 46 TL hedef fiyat ve "tut" tavsiyesinde değişikliğe gitmedi.

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