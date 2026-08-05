Şirket, yılın ilk altı ayında satış gelirlerini ve operasyonel kârlılığını artırdı. Koç Holding'in 2026/6 dönemine ilişkin finansal sonuçlarına göre, şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1 trilyon 693,9 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 15 artarak 306,6 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 32 yükselişle 157,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin en dikkat çekici kalemlerinden biri ise net kâr oldu. Net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 8,24 milyar TL'den 20,31 milyar TL'ye çıkarak yüzde 147 artış gösterdi.

BİLANÇO TARAFINDA ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Koç Holding'in bilançosunda toplam varlıklar bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artışla 6,23 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Şirketin özkaynakları yüzde 4 artarak 792,6 milyar TL'ye yükselirken, net borcu ise yüzde 13 artışla 1,05 trilyon TL olarak kaydedildi.

Dönen varlıklar yüzde 2 artışla 3,62 trilyon TL olurken, duran varlıklar yaklaşık 2,62 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

KCHOL hisseleri kapanışı yüzde 3,57’lik yükselişle 206 TL’den günü kapattı. Haftalık bazda yüzde 5,64, aylık bazda yüzde 8,65 kazandırdı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.