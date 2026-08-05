Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Tekfen Holding (TKFEN), 5 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle kâr payı dağıtımına ilişkin kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı mali mükellefiyetlerine ilişkin vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) standartlarına göre 5.721.464.000 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi. Yasal kayıtlara göre ise 673.032.042,09 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edildiği ifade edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 27’nci maddesi doğrultusunda; dönem içinde yapılan 8.752.000 TL tutarındaki bağışlar eklendikten sonra dahi, SPK standartlarına göre kontrol gücü olmayan paylar hariç tutulduğunda temettüye konu olabilecek bir dönem kârının oluşmadığı ve 5.712.712.000 TL tutarında zarar açığı meydana geldiği vurgulandı.

TEKLİF GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Oluşan bilanço tablosu neticesinde Yönetim Kurulu, 2025 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararını yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunacak.

Özetle Kar Dağıtım Detayları:

• SPK Standartlarına Göre Net Dönem Zararı: 5.721.464.000 TL

• Yasal Kayıtlara Göre Net Dağıtılabilir Kâr: 673.032.042,09 TL

• Dönem İçi Bağış Tutarı: 8.752.000 TL

• Temettü Kararı: Dağıtım Yapılmayacak (Olağan Genel Kurul Onayına Sunulacak)

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