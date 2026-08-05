Tasarruf finansman sektörünün borsadaki öne çıkan şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere devasa bir oranla artırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 29 Temmuz 2026 tarihli haftalık bülteninde onay alan bedelsiz sermaye artırımında, Hak Kullanım Süreci 3 Ağustos 2026 tarihinde başlatılmıştı.

MKK DUYURDU: BEDELSİZ PAYLAR ALACAK KAYDEDİLDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 5 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Açıklamaya göre, 3 Ağustos’ta başlayan rüçhan/hak kullanım sürecinin ardından kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları, 5 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla hak sahiplerinin müşteri alt hesaplarına alacak olarak kaydedildi.

KTLEV BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

Şirketin sermaye yapısında gerçekleşen değişim ve sürece ilişkin kritik parametreler şu şekildedir:

• Sermaye Artırım Oranı: Yüzde 238,16425 (Bedelsiz)

• Mevcut Sermaye: 2.070.000.000 TL

• Artırılan Tutar (İç Kaynaklar): 4.930.000.000 TL

• Ulaşılan Yeni Sermaye: 7.000.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 20.000.000.000 TL

• Hak Kullanım Başlangıç Tarihi: 3 Ağustos 2026

• Hesaplara Geçiş Tarihi: 5 Ağustos 2026

• Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 18 Haziran 2026

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzde 238,16425 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, portföyünde KTLEV hissesi bulunduran hak sahipleri ellerindeki her 100 lot için ilave 238,16 lot bedelsiz pay kazanarak toplamda 338,16 lot sahibi olmuş oldu.

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