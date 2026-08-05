Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı ikinci çeyreğine (2026/6) ait bilançosunu açıkladı.

Satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artışla 662,8 milyar TL’ye taşıyan şirket, operasyonel kârlılıkta da dikkat çekici bir sıçrama kaydetti.

Dev şirket, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 oranında artırarak güçlü bir performansa imza attı.

BİLANÇO ÖNE ÇIKANLAR

Şirketin açıkladığı verilerde hem operasyonel hem de net kârlılıktaki sert ivmelenme öne çıkıyor:

• Satış Gelirleri: 662,8 milyar TL (Yüzde 43 artış)

• Brüt Kâr: 84,1 milyar TL (Yüzde 100 artış)

• FAVÖK: 71,2 milyar TL (Yüzde 123 artış)

• Net Dönem Kârı: 49,8 milyar TL (Yüzde 320 artış)

Finansal yapısını da güçlendirmeye devam eden Tüpraş’ın toplam varlıkları 860 milyar TL’ye, özkaynakları ise 456,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin net borç pozisyonu 130,7 milyar TL olurken, bir önceki çeyreğe göre net borçta yaşanan yüzde 64’lük değişim dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

DEĞERLEME ÇARPANLARI VE HİSSE PERFORMANSI

Güçlü kârlılık rakamlarının ardından Tüpraş’ın güncel borsa değerleme çarpanları şu şekilde gerçekleşti:

• F/K (Fiyat/Kazanç): 7,69

• PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 1,23

• FD/FAVÖK (Firma Değeri/FAVÖK): 3,81

Rapor tarihi itibarıyla 290,25 TL seviyesinden işlem gören TUPRS payları, son bilanço döneminden bu yana en düşük 216,80 TL, en yüksek ise 314,50 TL seviyelerini test etti.

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