Türk Hava Yolları (THYAO), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, güçlü ciro artışına rağmen operasyonel kârlılıkta geçen yılın aynı dönemine göre zayıf bir performans sergiledi. Net dönem kârı yıllık bazda yüzde 25 gerilerken, satış gelirleri yüzde 43 artışla 585 milyar TL'nin üzerine çıktı.

NET KÂR 18,9 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

Türk Hava Yolları, yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon TL net dönem kârı açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 25 milyar 13 milyon TL net kâr elde etmişti.

Böylece şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 25 gerilemiş oldu.

SATIŞ GELİRLERİ 585 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin satış gelirleri ise güçlü büyümesini sürdürdü. Geçen yılın ilk altı ayında 408 milyar 36 milyon TL olan satış gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon TL'ye yükseldi.

Ancak gelirlerdeki artış operasyonel kârlılığa aynı ölçüde yansımadı.

BRÜT KÂR VE FAVÖK'TE DÜŞÜŞ

Türk Hava Yolları'nın brüt kârı, yıllık bazda yüzde 24 azalarak 56 milyar 146 milyon TL'den 42 milyar 587 milyon TL'ye geriledi.

Şirketin FAVÖK'ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise yüzde 22 düşüşle 56 milyar 238 milyon TL'den 43 milyar 931 milyon TL'ye indi.

Öte yandan net parasal pozisyon kazancı 100 milyon TL'den 585 milyon TL'ye yükseldi.

VARLIKLAR VE NET BORÇ ARTTI

Türk Hava Yolları'nın toplam varlıkları mart sonuna göre yüzde 9 artarak 2 trilyon 360 milyar 37 milyon TL'ye ulaştı.

Dönen varlıklar: 512 milyar 191 milyon TL (+%5)

Duran varlıklar: 1 trilyon 847 milyar 846 milyon TL (+%10)

Özkaynaklar: 1 trilyon 18 milyar 517 milyon TL (+%5)

Şirketin net borcu ise mart sonundaki 530 milyar 394 milyon TL'den 620 milyar 378 milyon TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 17 artış gösterdi.

THYAO HİSSESİNDE SON DURUM

Bilançonun açıklandığı dönemde THYAO hissesi 323,75 TL seviyesinde işlem görürken, şirketin piyasa değeri 446,8 milyar TL olarak hesaplandı.

Şirketin finansal çarpanları ise şu şekilde gerçekleşti:

Fiyat/Kazanç (F/K): 3,99

PD/DD: 0,44

FD/FAVÖK: 7,31

THYAO hissesi 29 Nisan-4 Ağustos döneminde 348,25 TL ile en yüksek, 274,00 TL ile en düşük seviyeyi gördü. Önceki bilanço dönemini 314,50 TL seviyesinde tamamlayan hisse, 4 Ağustos kapanışını 323,75 TL seviyesinden gerçekleştirdi.