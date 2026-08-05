Küresel piyasalarda yeni işlem günü yoğun veri akışı ve jeopolitik gelişmelerle başladı. ABD ile İran arasında diplomasi trafiğinin yeniden hız kazanacağına yönelik beklentiler risk iştahını desteklerken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak PMI ve ADP özel sektör istihdam verileri yer alıyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul'un güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI PİYASALARI RAHATLATTI

ABD ordusu, Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran ile anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklamalarının ardından Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açık olduğunu duyurdu. Jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler özellikle emtia piyasalarında risk algısını olumlu etkilerken, New York'ta bakır vadeli işlemleri de tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Buna karşın ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stoklarının kritik seviyelere gerilediği ve füze savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin büyük bölümünün tüketildiğine yönelik iddiaları yakından takip ediliyor.

RUSYA'DAN YABANCI YATIRIMCI KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında ülkeden ayrılan yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve paylarını geri alma hakkının mahkeme kararıyla sınırlandırılmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa yakınlarında üç geminin imha edildiğini açıkladı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalarda bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelecek PMI verileri takip edilecek. ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ise cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin finansal sistem üzerindeki etkilerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan derlenen veriler şu şekilde;

ARDYZ – Şirketin 32,0 milyon TL bedelli sipariş aldığı açıklandı.

AYGAZ – 2026 yılı beklentilerinde değişiklik yapılmadı (Tüplügaz satış tonajı 200.000 – 220.000 ton, otogaz satış tonajı 750.000 – 790.000 ton, tüplügaz pazar payı %41,5 – 42,5, otogaz pazar payı %23,5 – 24,5).

ATSYH – Matranç Elektrik’in %100’ünün satın alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BINHO – Şirketin iştiraki Meta Mobilite Enerji’nin Balpınar Enerji Üretim’i 23,8 milyon TL’ye satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ECILC – Şirketin, İstanbul Sarıyer’de bulunan taşınmazı üzerinde Artaş İnşaat tarafından gerçekleştirilecek projeye ilişkin olarak ÇED olumlu kararının verildiği açıklandı.

EGEGY – 3 milyon dolara kadar yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Çekmeköy 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EKOS – Şirket aleyhine 3,2 milyon euro ve 300,2 milyon DZD tutarında ödeme kararı verildiği hukuk sürecin değerlendirileceği açıklandı.

ENTRA – Şirket projelerinden Erzincan’daki Depolamalı Koray RES projesine ÇEd olumlu kararı verildiği açıklandı.

FROTO – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

FROTO – Şirketin, Ford Trucks'ın Avrupa'daki büyümesini desteklemek ve AB emisyon ile güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Ford Trucks New – Cab Programı kapsamında yeni nesil kamyon kabini geliştirilmesi için yatırım kararı aldığı, program kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 364 milyon euro net yatırım yapılmasının planlandığı, 122 milyon euroluk kısmının gerçekleştirildiği, 96 milyon euroluk ek yatırımın, devlet teşvikleri ve Iveco S.p.A. ile yapılan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamındaki mühendislik katkısıyla karşılanacağı, yeni nesil kabinin 2028 yılı içinde kademeli olarak devreye alınmasının hedeflendiği açıklandı.

GENTS – Bolu ve Mengen lokasyonlarında yıllık planlı bakım çalışmaları sebebi ile 10 – 23 Ağustos arasında üretime ara verileceği açıklandı.

GLYHO – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

HATEK – Şirketin personel sayısının %12 oranında azaldığı açıklandı.

IMASM – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Milleral Makine’nin 1,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ISMEN – 91 gün vadeli 1,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

IEYHO – Şirketin %36,1 oranında iştiraki Işıklar Ambalaj’ın sermayesinin 912,4 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

KERVN – Şirket sermayesinin %62,06'sine sahip olan Zeynep Tümer tarafından payların bir kısmının / tamamının Oasıs Prıme – Fzco ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlandığı açıklandı.

KOCMT – Şirketin Muş'ta gerçekleştirmeyi planladığı 36,96 MWp/26 MWe kapasiteli 2. faz GES projesi için TEİAŞ tarafından sistem bağlantısının uygun bulunduğu, yatırım sürecinin gerekli proje onayları ve yasal izinlerin tamamlanmasının ardından devam edeceği açıklandı.

KLRHO – Kiler Construction Company unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

KZBGY – Temmuz ayında toplam 283 adet devre mülkün satışına ilişkin sözleşmelerin yapıldığı ve sözleşme toplam bedelinin 425,1 milyon TL olduğu açıklandı

KFEIN – KafeinLabs Technology unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

MAALT – Sermaye artırımından elde edilen fonun %80,28’inin Divan Talya Oteli’nin yapımının ve Konferans Merkezi’nin revizyonunun tamamlanarak otelin faaliyete geçirilmesi çalışmalarında kullanıldığı açıklandı.

METRO – Şirket ile Metro Menkul Değerler Metro Menkul Değerler’in sahibi olduğu MTRYO’daki %5 payın satın alınması kapsamında görüşmelere başlandığı açıklandı.

MNDTR – Gebze Fabrikası'ndaki üretim faaliyetleri kesin ve devamlı suretle sonlandırılması sonrasında kapanış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ODINE – Şirket ile Türksat arasında İnternet Yönlendirici Sistemleri projesi kapsamında hizmet ve donanım tedariğine ilişkin 1,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

OZYSR – Şirketin %51 bağlı ortaklığı Çokyaşar Tel Örme’nin Bakanlık tarafından Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandığı açıklandı.

QUICK – Şirket payları 6 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

PAHOL – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 500.000.000 adet paya karşılık 750 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

PETUN – 133 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SERNT – Avni Çelik ve Sinpaş Yapı Endüstri’ye ait toplam 114.148.346 adet payın satışına ilişkin olarak hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Mohamed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.

TUPRS – Şirketin 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ATSYH – Tahsisli sermaye artırımı (toplam planlanan satış hasılatı 144,6 milyon TL) yapılmasına karar verildiği açıklandı.

CVKMD – Şirket sermayesi bugün 1,4 milyar TL’den %170 oranında bedelli olarak 2,4 milyar TL nakden artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 14,8889 TL’ye denk gelmekte.

MAVI – Şirket sermayesinin 794,5 milyon TL’den %1,83 oranında azalışla 780 milyon TL’ye azaltılmasına karar verildi.

RALYH – Şirket sermayesinin 333 milyon TL’den %148,04 oranında bedelsiz olarak 493 milyon TL artışla 826 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

VKGYO – Şirket sermayesi 10 Ağustos’ta 3,5 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilecek.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat BOBET 0,4000 0,3400 %2,22 05.08.2026 18,05 TL 17,65 TL

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alım-satım bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 32,26 – 32,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 8,74 – 8,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 16,50 TL fiyattan geri alındı.

IZFAS – Pusul Portföy tarafından 65,00 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,29’a yükseldi.

IEYHO – Alnus Yatırım tarafından 167,94 TL fiyattan 3.524.792 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,67’ye geriledi.

KARTN – Hasan Peker tarafından 28.953.844 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,60’a yükseldi.

KARTN – Aydın Veli Serin tarafından 28.953.844 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,60’a yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,10 TL fiyattan geri alındı.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 1.032.500 adet alış ve 513.316 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,01’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler; PCILT